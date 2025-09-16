Kasperletheater: Fans genervt von Nikola und Kims Verlobung

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) haben ihre Fans mit einer überraschenden Nachricht in Aufruhr versetzt. Die Reality-TV-Stars, die vor wenigen Monaten ihre Trennung öffentlich gemacht hatten, haben sich erneut verlobt. Während eines romantischen Moments auf einem Jetski hielt Nikola ein zweites Mal um die Hand seiner großen Liebe an. Doch anstatt purer Begeisterung breitet sich online Skepsis aus. Unter einem Instagram-Beitrag häufen sich bissige Kommentare wie "Nicht schon wieder", "Die beiden kann man nicht mehr ernst nehmen!" oder "Vom Puppenstüble zum Kasperletheater".

Trotz der teils gehässigen Reaktionen lassen sich Kim und Nikola nicht aus der Ruhe bringen. Nikola selbst reagierte sogar auf den Instagram-Post und schrieb: "Eine bessere Frau kann man sich nicht wünschen." Die beiden zeigen sich glücklich und verliebt, ungeachtet des öffentlichen Gegenwinds. Auch wenn viele Fans ihre Kritik äußern, scheinen Nikola und Kim entschlossen, ihre Beziehung auf die nächste Ebene zu heben und sich von der Meinung anderer nicht beirren zu lassen.

Hater hin oder her – Kim und Nikola gewähren ihren Followern regelmäßig intime Einblicke in ihre Beziehung. Jüngst nahm die Dubai-Auswanderin in einer Fragerunde kein Blatt vor den Mund und gestand, beinahe täglich Sex mit ihrem Liebsten zu haben. "Ausnahmen gibt es nur, wenn wir einfach einen extrem stressigen Tag haben", betonte die 30-Jährige.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Januar 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars