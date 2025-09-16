Überraschung: Kim Virginia und Nikola sind wieder verlobt

Kim Virginia Hartung (30) und Nikola Glumac (29) sind wieder verlobt! Nach einer vorangegangenen Verlobung und anschließender Trennung vor wenigen Monaten überrascht das Reality-TV-Traumpaar seine Fans mit romantischen Nachrichten. Auf Instagram teilten die beiden ein Video, das den magischen Moment zeigt: Auf einem Jetski kniet Nikola nieder und holt einen Verlobungsring hervor, um Kim die ultimative Frage zu stellen. Ihre Reaktion ist überwältigend – mit Tränen in den Augen hält sie sich die Hände vors Gesicht und sagt "Ja".

Das Video, das den Antrag festhält, zeigt noch ein weiteres Highlight: Über den beiden fliegt ein kleines Flugzeug mit einem Banner, auf dem groß "Willst du mich heiraten?" geschrieben steht – die perfekte Ergänzung zur Traumkulisse. Kim teilte ihre Gefühle in der Instagram-Beschreibung: "I said 'YES'. Falls ihr euch fragt, wo ich gerade bin: heulend auf dem Jetski." Sie gab zu, zunächst gedacht zu haben, die Botschaft sei für jemand anderen, bevor sie realisierte, dass alles für sie geplant war. Die Fans überschütteten das Paar daraufhin mit Glückwünschen und freuten sich über die romantische Wiedervereinigung.

Erst im Juli hatten Kim und Nikola ihr Liebes-Comeback öffentlich gemacht und voller Stolz verkündet, dass sie wieder ein Paar sind. In einer emotionalen Instagram-Story erzählte die Influencerin damals: "Es ist so viel passiert in allen Richtungen, und das hat uns noch mal wieder mehr zusammengeschweißt." Zu diesem Zeitpunkt hatte das Paar sogar beschlossen, gemeinsam in das Haus in Dubai zu ziehen, das Kim ursprünglich allein bewohnen wollte. Die Reality-TV-Bekanntheit postete dazu ein Kussfoto und schrieb: "Ich habe Gott gebeten, mir mein Lächeln zurückzugeben, und er hat mir dich gegeben."

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, September 2025

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia Hartung, Realitystars