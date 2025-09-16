Prinz William und Kate nehmen Abschied von Herzogin von Kent

Anfang September verstarb Herzogin Katharine von Kent. Heute findet die Beerdigung des Mitglieds der britischen Königsfamilie statt. Vertreten wird der Palast unter anderem von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43). Angeführt wurde der Trauermarsch in der Westminster Cathedral von König Charles (76) persönlich. Sein Sohn und seine Schwiegertochter trafen, Berichten von People zufolge, gegen 13:45 Uhr Ortszeit ein. Beide waren dem Anlass entsprechend in Schwarz gekleidet. Ein besonderes Augenmerk kann dabei auf Kates Halskette gelegt werden. Das viersträngige Perlenhalsband trug sie bereits bei anderen Beisetzungen, unter anderem während der Trauerfeier für Prinz Philip (†99) 2021 und ein Jahr darauf beim Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth (†96).

Unter den Gästen des historischen Ereignisses befanden sich weitere Mitglieder der royalen Familie. Unter anderem erwiesen Prinzessin Anne (75) und ihr Mann Sir Timothy Laurence (70) sowie Herzogin Sophie (60), Prinz Andrew (65) und seine Ex-Frau Sarah Ferguson (65) ihr die letzte Ehre. Königin Camilla (78) musste aufgrund einer Krankheit auf eine Teilnahme verzichten. Der Palast erklärte in einem Statement, dass Charles' Ehefrau an einer akuten Sinusitis leide. Dabei handelt es sich um eine Entzündung der Nasennebenhöhlen. Das Begräbnis stellt einen historischen Moment in der jüngeren royalen Geschichte dar, denn es ist die erste katholische Trauermesse dieser Art.

Katharine von Kent war zuletzt das älteste noch lebende Mitglied der britischen Königsfamilie. Sie starb am 4. September im Alter von 92 Jahren im Kensington Palast. 1961 heiratete sie Prinz Edward, Herzog von Kent, einen Cousin der verstorbenen Queen Elizabeth. Neben ihrem Ehemann hinterlässt Katharine drei Kinder und zehn Enkelkinder. Nach ihrem Tod nahmen die Royals nach und nach in öffentlichen Statements Abschied. William und Kate schrieben in einem Instagram-Post: "Die Herzogin hat sich unermüdlich für andere eingesetzt und viele gute Zwecke unterstützt, unter anderem durch ihre Liebe zur Musik. Sie wird ein sehr vermisstes Mitglied der Familie sein."

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei der Beerdigung der Herzogin von Kent

Anzeige Anzeige

Getty Images Sir Timothy Laurence und Prinzessin Anne bei der Beerdigung der Herzogin von Kent

Anzeige Anzeige