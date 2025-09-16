Sandra Sicora: Darum nannte sie Ex Max Bornmann "ekelhaft"

Auf einem Event sorgte Sandra Sicora (33) erneut für Schlagzeilen, als sie sich zu einem Kommentar äußerte, den sie kürzlich auf Instagram über ihren Ex-Freund Max Bornmann abgab. Die Reality-TV-Darstellerin hatte ihn dort als "ekelhaftesten Menschen" bezeichnet, ein Statement, das für viel Aufmerksamkeit sorgte. Gegenüber Promiflash sagte Sandra nun: "Ja, hat seine Gründe, warum ich den Max ekelhaft nenne. Es hat nichts mit der Vergangenheit zu tun, weil, sorry, aber das ist schon lange her." Was genau passiert ist, ließ Sandra allerdings offen, deutete aber an, dass das Ganze mit einem TV-Format zusammenhängt, in dem die beiden begegnet sein sollen.

Besonders geheimnisvoll erklärte Sandra weiter, sie dürfe aktuell noch keine Details bekannt geben: "Das Ding ist, ich kann noch nicht darüber reden. Weiteres erfahrt ihr ja dann, wenn es so weit ist." Offenbar erwarten die Fans neue Szenen mit den beiden in einer kommenden Sendung, was die Anspannung zwischen den Ex-Partnern erklären könnte. Die Äußerung, dass ehemalige Auseinandersetzungen keine Rolle bei der aktuellen Fehde spielen, wirft jedoch die Frage auf, welche Geschehnisse hinter den Kulissen des Formats zu dieser Eskalation geführt haben könnten.

Sandra ist dafür bekannt, in Interviews und auf Social Media klare Worte zu finden. Ihre drastischen Aussagen über Max kamen jedoch für viele überraschend, da die beiden seit längerer Zeit getrennte Wege gehen. Bereits zuvor hatte sie Max in einem vergleichbaren Kontext scharf kritisiert und ihn in keinem guten Licht dargestellt. Offen bleibt, wie Max auf die neuerlichen Anschuldigungen reagieren wird und ob er sich ebenfalls öffentlich äußern wird. Für die Zuschauer bleibt die kommende Sendung mit den beiden einstigen Partnern somit ein spannender Ausblick.

Collage: Instagram, Instagram Sandra Sicora und Max Bornmann

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

Imago Sandra Sicora, September 2025