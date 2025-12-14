Sich "verdient": Laura Blond lästert über Max und Melina

Laura Maria Lettgen (30), die auch als Laura Blond bekannt ist, hat wieder ausgeteilt – und diesmal traf es Max Bornmann (29) und Melina Hoch (29). Anlass ist ihr gemeinsamer Auftritt in der aktuellen Staffel von Forsthaus Rampensau Germany, der die Social-Media-Bekanntheit zu einem spitzen Kommentar verleitete. In ihrem Instagram-Channel schrieb Laura: "Ich habe mich immer gefragt, was Melina an Max hat."

Laura fügte hinzu: "Dank Forsthaus kann ich Folgendes sagen: Die beiden haben sich sowas von verdient, passen super zusammen und sollen bitte für immer glücklich zusammenbleiben, damit niemand anderes einen von beiden abbekommt." Lauras Kommentar ordnet sich nahtlos in die Diskussionswelle ein, die rund um das Fernsehpaar derzeit durchs Netz läuft. Ob Max und Melina auf diese provokanten Worte reagieren werden oder eher Stillschweigen bewahren, bleibt vorerst abzuwarten.

Das prominente Paar steht seit Beginn ihrer Teilnahme im Fokus, nicht zuletzt wegen einer heftigen Auseinandersetzung. Vor allem Max' Verhalten hatte in früheren Episoden für Spannungen gesorgt, als er mit seiner Art Melina an den Rand der Verzweiflung trieb. Dennoch treten sie nach außen hin weiterhin als "Traumpaar" auf, was offenbar nicht jeder so sieht. Während Max für seinen direkten, oft impulsiven Charakter bekannt ist, gilt Melina als selbstbewusst und durchsetzungsstark – eine Kombination, die bei Fans ebenso polarisiert wie bei anderen Reality-TV-Darstellern.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / Panama Pictures, Joyn Collage: Laura Lettgen, Melina Hoch und Max Bornmann

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Blond, Realitystar

Anzeige Anzeige

Joyn Max Bornmann und Melina Hoch im Forsthaus 2025