"Ekelhaftester Mensch": Sandra schießt gegen Ex Max Bornmann

Sandra Sicora (33) sorgt mit ihrer neuesten Instagram-Fragerunde für Aufsehen, denn sie nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Ein Fan wollte von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, ob sie sich eher für Jannik Kontalis (29) oder Max Bornmann entscheiden würde. Ihre Antwort fiel mehr als eindeutig aus: "Bevor ich jemals wieder Kontakt zu Max habe, würde ich lieber mit Jannik (und Bill) im Pool plantschen." Sie setzte sogar noch einen drauf: "Max ist mit Abstand der ekelhafteste Mensch, den ich je getroffen habe." Sandra machte deutlich, dass sie dabei nicht auf alte Geschichten anspielt, sondern auf aktuelle Ereignisse.

Die Beziehung zwischen der 33-Jährigen und Max scheint also alles andere als gut zu sein. Auch wenn sie keinen Kontakt zu Jannik andeutete, scheint es zwischen ihr und Max weitaus tiefere und offenbar ungelöste Konflikte zu geben. Auffällig dabei ist Sandras Schonungslosigkeit, mit der sie auf solche Fragen in der Öffentlichkeit antwortet – eine Eigenschaft, die ihre Fans offenbar schätzen, da sie auf ihre ehrlichen Worte zählen können. Was genau Sandra in Bezug auf Max so verärgert, bleibt aber weiterhin unklar, da sie sich dazu nicht ausführlicher äußerte.

Dass zwischen Sandra und Max Funkstille herrscht, ist keine Überraschung. Bereits in der Vergangenheit kam es zwischen den beiden zu Spannungen. In der Realityshow Are You The One – Reality Stars in Love hatten sich die beiden zunächst angenähert – doch hinter den Kameras platzten so einige Seifenblasen. Seitdem sind die Fronten verhärtet. Sandra hatte sich bereits früher kritisch über Max geäußert und ihn als unehrlich beschrieben. "Max ist ein falscher Mensch! Er ist unehrlich und erzählt Lügen", wetterte sie im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress, RTL / Frank Beer Collage: Sandra Sicora und Max Bornmann, Realitystars

Anzeige Anzeige

RTL Max Bornmann, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Sandra Sicora, Mai 2025