Das sind die glücklichen Gewinner der Goldenen Henne 2025

Am 12. September 2025 war Leipzig der Schauplatz für die Verleihung der Goldenen Henne. Zahlreiche Prominente aus Musik, Film, Fernsehen und Sport versammelten sich für einen unvergesslichen Abend voller Highlights und Emotionen. Moderiert wurde die Show erstmals gemeinsam von Kai Pflaume (58) und Florian Silbereisen (44), die mit ihrem Charme und Witz durch den Abend führten. Den Auftakt machte Barbara Schöneberger (51), die in der Kategorie Entertainment ausgezeichnet wurde und mit ihrem humorvollen Konter zum Lippenbekenntnis "Ich bin die Beyoncé von Schkeuditz" direkt für gute Laune sorgte. Emotional war das Bühnen-Comeback von "Der Graf" von Unheilig, der nach neun Jahren Abstinenz die Herzen des Publikums berührte.

Nora Tschirner (44) erhielt die Auszeichnung für "Schauspiel", konnte aber krankheitsbedingt nicht anwesend sein. Florian versprach, ihre Henne persönlich nachzusenden. Vorab wurde bereits Franziska Preuß, die derzeit in Ruhpolding für Olympia trainiert, in der Kategorie "Sport" geehrt. Till Reiners heimste den "Ehrenpreis Comedy" ein und sorgte mit seinen trockenen Kommentaren für zahlreiche Lacher. Michael Patrick Kelly (47) durfte sich über die Trophäe in der Kategorie "Musik" freuen, während sein Engagement für gesellschaftliche Themen von Laudator Gregor Gysi (77) hervorgehoben wurde. Rita Sass rührte das Publikum mit ihrer Dankesrede, als sie für ihr Lebenswerk geehrt wurde. Die musikalischen Highlights des Abends, darunter Auftritte von Johannes Oerding (43), Max Giesinger (36) und den Prinzen, trugen zur ausgelassenen Stimmung bei. Zum Abschluss des Abends sorgte Sarah Connor (45), die überraschend mit einer Ehren-Henne ausgezeichnet wurde, für große Freude.

Die Goldene Henne ehrt nicht nur die Unterhaltung, sondern auch gesellschaftliche und soziale Projekte. Das Naturschutzprojekt "Das grüne Band", das den ehemaligen innerdeutschen Grenzstreifen ökologisch transformierte, wurde anlässlich des 35-jährigen Jubiläums der Deutschen Einheit ausgezeichnet. Auch die Kinderklinik-Konzerte durften sich über die Ehren-Henne samt Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Graf von Unheilig, März 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Barbara Schöneberger mit ihrer "Goldenen Henne", September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Till Reiners mit seiner "Goldenen Henne", September 2025

Wie fandet ihr das Moderations-Duo Kai Pflaume & Florian Silbereisen? Traum-Team – charmant, witzig, auf den Punkt! Solide, aber nächstes Mal bitte etwas mehr Kanten. Ergebnis anzeigen