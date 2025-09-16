Trotz Trennung: Pietro Lombardi supportet Ex Laura im Netz

Pietro Lombardi (33) und Laura Maria Rypa (29) mögen getrennte Wege gehen, doch der Sänger beweist, dass er dennoch hinter seiner Ex-Partnerin steht. In einer aktuellen Instagram-Story widmet Pietro der Influencerin ermutigende Worte zu ihrem neuesten Projekt und lässt sie nochmals ordentlich von seiner Reichweite profitieren. Laura, die kürzlich ihr eigenes Parfum auf den Markt gebracht hat, bekommt von dem einstigen DSDS-Gewinner viel Lob: "Ich weiß, wie viel Herzblut und Kraft du in dieses Projekt gesteckt hast. Ich wünsche dir den größten Erfolg", schreibt der Musiker. Um dann auch tatsächlich die Kasse bei Laura klingeln zu lassen, fügt Pietro direkt noch einen Link zum Kauf in seine Story ein und fordert seine Fans auf, das Produkt zu bestellen.

Trotz der Trennung scheinen Laura und Pietro, die gemeinsam die Söhne Amelio Elija und Leano Romeo (2) haben, nach wie vor gut miteinander klarzukommen. Der 33-Jährige, der in dem 1100 in Italien geborenen Theologen Petrus Lombardus einen prominenten Namensvetter hat, zeigt mit seiner Story, wie sehr er auch nach ihrer Trennung an Lauras Erfolg glaubt. In vergangenen Interviews betonte er immer wieder, wie wichtig ihm ein guter Umgang mit den Müttern seiner Kinder sei – also auch mit Sängerin Sarah Engels (32), mit der er Söhnchen Alessio (10) teilt.

Pietro, selbst umtriebiger Künstler, sorgte kürzlich mit seiner Erklärung, eine Sterilisation für sich in Betracht zu ziehen, für Schlagzeilen. Sein Fokus liegt aktuell offenbar vorwiegend auf beruflichen und persönlichen Projekten, weniger auf Familienzuwachs – und so treibt auch Laura ihre eigene Marke mit Leidenschaft und Vitamin-B weiter voran. Fans drücken der Internet-Fashionikone die Daumen, sich mit ihrer neuen Duftkreation im Drogeriemarkt einen festen Regalplatz zu sichern.

Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa im Mai 2025 in Rom

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihre Söhne Amelio und Leano

Getty Images Sarah Engels und Pietro Lombardi, Mai 2011