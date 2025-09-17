"Eject": Ed Sheeran plant schon jetzt posthumes Album

Ed Sheeran (34) hat kürzlich enthüllt, dass er die Veröffentlichung eines Albums plant, das erst nach seinem Tod veröffentlicht werden soll. Das besondere Projekt trägt den Titel "Eject" und ist bereits Teil seines Testaments. In einem Interview mit dem DJ Zane Lowe sprach der Sänger People zufolge darüber, dass seine Ehefrau Cherry Seaborn (33) maßgeblich an der Gestaltung des Albums mitwirken wird. Das Konzept hinter dem Album sieht vor, eine Sammlung von Songs aus seiner Jugend zu präsentieren. Sein Ziel: ein musikalisches Vermächtnis, das seine Fans auch nach seinem Ableben emotional berührt.

Das geplante Album hat für Ed eine ganz persönliche Bedeutung. Bereits im Jahr 2023 erklärte er gegenüber dem Rolling Stone, dass er sich ein "perfektes" letztes Album wünsche, an dem er über Jahre hinweg arbeiten kann. "Ich möchte sicherstellen, dass das Album mit Strategie und Weitsicht entsteht und nicht chaotisch zusammengestellt wird", betonte er damals. Für ihn sei es wichtig, dass dies keine spontane Veröffentlichung wird, sondern etwas Geplantes und Durchdachtes – ganz nach seinen Vorstellungen. Mit dieser Herangehensweise zeigt der Musiker, dass er sich nicht nur aktiv mit seiner eigenen Zukunft auseinandersetzt, sondern mit seiner Musik auch noch nach seinem Tod Geschichten erzählen möchte.

Privat wird er bei solchen Entscheidungen von seiner Frau Cherry unterstützt, die eine essenzielle Rolle in seinem Leben spielt. Die beiden kennen sich schon aus Kindertagen und sind seit 2019 verheiratet. Zusammen haben sie zwei Töchter, Lyra Antarctica und Jupiter, und führen ein vergleichsweise zurückgezogenes Leben. Während Cherry selten im Rampenlicht steht, gibt Ed immer wieder Einblicke in ihr gemeinsames Leben. Seine humorvolle Art machte auch vor diesem Thema nicht Halt: "Es wird viele Leute geben, die sagen: 'Er verar***t uns aus dem Grab heraus'", witzelte der Sänger in seinem jüngsten Interview und zeigte damit, dass er trotz des ernsten Themas nie seinen Humor verliert.

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in Texas

Beretta/Sims/REX/Shutterstock/ ActionPress Ed Sheeran und Cherry Seaborn bei den Brit Awards 2017

Getty Images Ed Sheeran im Mai 2023 in New York in den SiriusXM-Studios