Pop-Ikone Shakira trifft Disney: Comeback als Gazelle

Shakira (48) begeistert ihre Fans mit einem Comeback der besonderen Art: Mit ihrem neuen Song "Zoo" schlüpft sie erneut in die Rolle der glamourösen Pop-Ikone Gazelle im Animationsfilm "Zoomania 2". Der energiegeladene Track, der als erste musikalische Kostprobe für das lang ersehnte neue Disney-Abenteuer dient, ist ab sofort erhältlich. Gemeinsam mit Ed Sheeran (34) und Blake Slatkin schrieb die Sängerin den Song, der von Slatkin, Sheeran, Shakira selbst und Alex Castillo produziert wurde. Der Film wird ab dem 26. November 2025 in den Kinos zu sehen sein und verspricht, neben einer spannenden Handlung, auch eindrucksvolle musikalische Höhepunkte.

Die Fans der animierten Tierwelt dürfen sich zudem auf eine limitierte 7-Zoll-Vinyl-Single des Songs in leuchtendem Violett freuen – ein Must-have für Sammler, wie Oe24 berichtet. Darüber hinaus klingt nicht nur "Zoo" vielversprechend: Der Soundtrack zum Film stammt erneut aus der Feder des Oscar-prämierten Komponisten Michael Giacchino, dessen Arbeit auch eine eigene Fangemeinde besitzt. Unter der Regie von Jared Bush und Byron Howard sowie der Produktion durch Yvett Merino wird das Publikum wieder in die schillernde Metropole von Zoomania entführt.

Shakira, die mit ihrer unverkennbaren Stimme und Tanzleidenschaft weltweit gefeiert wird, dürfte mit dieser Rolle einmal mehr ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Für den Hit "Try Everything" aus dem ersten Teil von "Zoomania" erntete sie bereits großen Zuspruch. Die Sängerin, die privat Mutter von zwei Kindern ist, zeigt einmal mehr ihren Sinn für kreative Kollaborationen – in diesem Fall mit dem britischen Megastar Ed Sheeran. Ed, der zudem als Co-Autor von "Zoo" fungiert, bringt derweil seine eigene Erfolgsgeschichte mit – Hits wie "Shape of You" machten ihn zu einem der erfolgreichsten Künstler seiner Generation. Ihre Zusammenarbeit und die gemeinsame Liebe zur Musik verleihen "Zoo" eine besondere Note, die beiden Künstlern wichtig ist: Emotionen und gemeinschaftliche Stärke in die Welt zu tragen.

