Überraschung: Ed Sheeran zieht mit seiner Familie in die USA

Ed Sheeran (34) hat eine große Veränderung in seinem Leben angekündigt: Der britische Superstar zieht mit seiner Frau Cherry Seaborn (33) und den beiden gemeinsamen Töchtern in die USA. Im Podcast "The 2 Johnnies" teilt der erfolgreiche Singer-Songwriter seine Pläne mit. "Ich bin gerade dabei, nach Amerika zu ziehen", verrät Ed. Der Grund für diesen großen Schritt sind seine anstehende Tournee und die damit verbundenen familiären Verpflichtungen, die das Pendeln zwischen den Kontinenten erschweren würden.

Bereits in der Vergangenheit hatte der Musiker seine Liebe zur amerikanischen Country-Szene und speziell zur Stadt Nashville kundgetan. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach er über seinen Wunsch, irgendwann in die Country-Musik zu wechseln und sein Leben in Nashville zu verbringen – eine Stadt, die er liebevoll als seine Lieblingsstadt in den USA bezeichnet. Trotz seiner Vorliebe für Tennessees Hauptstadt soll er Berichten zufolge im vergangenen Jahr eine Wohnung in Brooklyn, New York, erworben haben.

Neben dem Umzug stehen auch musikalisch aufregende Zeiten für den Sänger bevor. Am 12. September 2025 wird sein neues Album "Play" veröffentlicht. Zudem plant Ed zum Ende des Jahres Arena-Shows in Europa, einschließlich Auftritten in Frankreich, Deutschland, Großbritannien und Irland. Die Fans in Neuseeland und Australien dürfen sich ab Januar 2026 ebenfalls auf Konzerte freuen.

Getty Images Ed Sheeran bei der Premiere des Films "F1", Juni 2025

Getty Images Ed Sheeran und Cherry Seaborn

Getty Images Ed Sheeran beim Coachella-Festival 2025