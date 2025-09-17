"Halbiert": Tochter Nicha veränderte Reiner Calmunds Leben

Reiner Calmund (76) hat nun intime Einblicke in sein Familienleben gegeben. Er sprach in einem Interview mit dem Magazin Bunte erstmals über seine 15-jährige Tochter Nicha, die er gemeinsam mit seiner Frau Sylvia vor 13 Jahren in Thailand adoptiert hat. Schon beim ersten Treffen im Waisenhaus habe es eine tiefe Zuneigung gegeben, erzählt der ehemalige Fußballmanager. Besonders Sylvia habe direkt eine Verbindung zu dem damals zweieinhalb Jahre alten Mädchen aufgebaut. Nicha, die besondere Bedürfnisse hat, sei seither ein wichtiger Teil ihres Lebens. "Ein Grund mehr, sie zu lieben. Wir sind ja auch speziell", scherzte Reiner.

Für seine Tochter hat Reiner eine beeindruckende körperliche Veränderung durchgemacht. Mit Blick auf ihre gemeinsame Zukunft wollte er wieder aktiv und mobil werden. Der Fußball-Experte, der einst für sein markantes Erscheinungsbild bekannt war, nahm stark ab und sagte: "Ich habe mich körperlich halbiert – auch für meine Tochter, mit der ich noch ganz viele Jahre erleben will." Nicha sei die Freude seiner alten Tage und gebe ihm ein neues Lebensgefühl, das er in vollen Zügen genieße. Die Zeit mit seiner jüngsten Tochter stehe für ihn nun an erster Stelle.

Reiner, der sich inzwischen weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, war bis vor Kurzem noch als Jurymitglied der beliebten VOX-Show Grill den Henssler aktiv. Nach fast zwei Jahrzehnten vor der Kamera verabschiedete er sich emotional vom Showgeschäft, um sich mehr auf seine Familie und sein Privatleben zu konzentrieren. Schon in der Vergangenheit hat Reiner immer betont, wie wichtig ihm der Genuss und das Miteinander sind – Werte, die er nicht nur beruflich auslebte, sondern die auch sein Familienglück prägen. Mit Tochter Nicha an seiner Seite arbeitet er daran, diese wertvolle Zeit noch intensiver auszukosten.

Panama Pictures / ActionPress Reiner Calmund, Ex-Fußball-Manager

Getty Images Reiner Calmund, 2023

RTL / Markus Hertrich Tim Mälzer, Jana Ina Zarrella, Laura Wontorra, Christian Rach, Reiner Calmund und Steffen Henssler