Reiner Calmunds "Grill den Henssler"-Abschied wird emotional

Reiner Calmund (76) verabschiedet sich nach beeindruckenden 18 Jahren von der beliebten TV-Show Grill den Henssler. Sein emotionales Finale wird am kommenden Sonntag auf der Seebühne im Elbauenpark Magdeburg aufgezeichnet und ab 20:15 Uhr auf VOX sowie bei RTL+ ausgestrahlt. Moderatorin Laura Wontorra (36) spricht von "dem Ende einer großen Ära" – eine Einschätzung, die auch viele Fans in den sozialen Medien teilen. Unter einem Trailer auf Instagram schreibt ein Nutzer: "Ach Calli, du wirst uns fehlen!"

Fans und Zuschauer erwarten beim Sommer-Special der Show nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch viele berührende Momente. Der Trailer, der einen Einblick in die Abschiedssendung gibt, zeigt emotionale Szenen, in denen Reiner Calmund von seinen Mitstreitern herzlich verabschiedet wird. Die treue Fangemeinde ist angesichts des bevorstehenden Abschieds bewegt und lässt dies auf Social-Media-Plattformen lautstark wissen. "Mit dir hat es echt viel Spaß gemacht. Du hast die Sendung zu etwas ganz Besonderem gemacht", kommentiert ein weiterer Fan begeistert.

Reiner Calmund, von seinen Fans liebevoll "Calli" genannt, hat die Show mit seiner charmanten und humorvollen Art über viele Jahre geprägt. Abseits des Fernsehens ist er als Familienmensch bekannt, der seine sechs Kinder über alles liebt. Schon in jungen Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für das Medium Fernsehen, das ihn schließlich zu einer unverwechselbaren TV-Persönlichkeit machte. Bei "Grill den Henssler" ging es für ihn stets um mehr als gutes Essen – es war eine Herzensangelegenheit, Menschen zu begeistern und zu unterhalten. Nun endet dieses Kapitel seiner Laufbahn, doch die Erinnerungen an seine charismatischen Auftritte bleiben unvergessen.

Getty Images Reiner Calmund, 2022

Grill den Henssler, VOX Der Cast der "Grill den Henssler"-Jubiläumsfolge

Panama Pictures / ActionPress Reiner Calmund, Ex-Fußball-Manager