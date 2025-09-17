Hauptsache heiß: Micaela Schäfer war fast jeder Mann recht

Micaela Schäfer (41), bekannt als Erotikmodel und Reality-TV-Star, hat offen über ihren früheren Umgang mit Beziehungen gesprochen. Im Gespräch mit Promiflash gestand die aktuelle Single-Lady, dass sie in der Vergangenheit deutlich weniger wählerisch bei ihrer Partnerwahl war. "Mittlerweile gucke ich ganz genau, mit wem ich in die Kiste springe, aber früher habe ich da keine Wissenschaft draus gemacht – das war mir völlig egal. Der sah gut aus, der kommt mit", erklärte sie direkt und ohne Umschweife. Sie scherte sich früher nicht um Details, solange die Optik stimmte.

Vor einigen Monaten zeigte sich Micaela auf dem roten Teppich bereits ehrlich, als sie im Gespräch mit RTL offen über ihre damalige Liebesflaute plauderte. "Ich habe mich aus Verzweiflung jetzt schon auf einer Dating-App angemeldet, und damit meine ich tatsächlich nicht Raya. Ich möchte einen stinknormalen Typen kennenlernen und keinen Promi", verriet sie. Die Suche nach der großen Liebe blieb jedoch vorerst ohne Erfolg. Stattdessen legte sie ihren Fokus plötzlich auf den Sport: "Eigentlich wollte ich ja einen Politiker, aber das wird bei meinem Job wahrscheinlich schwierig. Aber vielleicht sollte ich im Leistungssport auch mal Ausschau halten", gestand die Reality-TV-Ikone lachend.

Vor allem durchtrainierte Männer aus Kampfsportarten wie MMA weckten schon da ihr Interesse. "Ich liebe Sportarten, bei denen durchtrainierte Männer teilnehmen", gab sie zu. Einen Beschützer brauche sie aber nicht, wie sie betonte: "Das kann ich wirklich sehr gut alleine. Ich musste noch nie beschützt werden, denn ich habe auch eine richtig gute Faust." Ein eigenes MMA-Debüt schloss sie nach einem schmerzhaften Wrestling-Versuch jedoch aus: "Ich habe einmal Wrestling ausprobiert und mir dabei die Rippen gebrochen. Ich habe sechs Wochen lang gelitten und es war die absolute Hölle." Wann Micaela einen passenden Mann findet, bleibt jedoch bis heute offen.

ActionPress / AEDT Micaela Schäfer bei der "Promis unter Palmen"-Premiere im Februar 2025

Getty Images Micaela Schäfer, Juni 2024

Instagram / micaela.schaefer.official Micaela Schäfer im Dezember 2023

