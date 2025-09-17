"HeidiFest": Heidi Klum schmeißt Oktoberfest-Vorabparty

Eine Woche vor dem offiziellen Start des Oktoberfests lädt Heidi Klum (52) zu einer ganz besonderen Veranstaltung: dem ersten "HeidiFest". Am Donnerstag, den 18. September 2025, verwandelt sich das Hofbräuhaus München für einen Abend in eine gigantische Pre-Wiesn-Location, wie Bild berichtet. Gemeinsam mit rund 1.000 geladenen Gästen möchte das Topmodel die Oktoberfest-Saison mit einer Mischung aus Schlager, Party-Hits und traditioneller Atmosphäre einläuten. Für den musikalischen Höhepunkt des Abends sorgen Stars wie Jürgen Drews (80), Michelle (53), The Weather Girls und viele weitere.

Die Idee zu dieser besonderen Party rührt von Heidis persönlichen Erinnerungen. Inspiriert durch gemeinsame Fernsehabende mit ihrer Großmutter, hat das Supermodel Künstler ausgewählt, die für eine Mischung aus Nostalgie und Partylaune sorgen. Für das Hofbräuhaus wird eine Kulisse geschaffen, die ein Oktoberfestzelt nachstellt, um das Ambiente des weltweit berühmten Volksfests einzufangen und die Gäste in Feierlaune zu versetzen. Tickets für das Event gibt es nicht, doch Fans können live dabei sein: ProSieben überträgt die Veranstaltung, zeitgleich wird sie auf Joyn gestreamt.

Für Heidi, die auch als Moderatorin und Unternehmerin bekannt ist, ist das "HeidiFest" eine Herzensangelegenheit, die ihre Leidenschaft für Unterhaltung und Feste widerspiegelt. Zusammen mit ihrem Mann Tom Kaulitz (36) und ihren vier Kindern lebt sie einen Spagat zwischen Familienleben und öffentlichem Rampenlicht. Dennoch findet sie stets Zeit, besondere Projekte umzusetzen. In der Vergangenheit führte sie zahlreiche Glamour-Events durch – mit dem "HeidiFest" setzt sie nun ein neues Highlight auf ihrer Liste.

Getty Images Heidi Klum bei Elton Johns Oscar-Party 2025

Getty Images Jürgen Drews im September 2025 in München

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025