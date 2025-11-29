Neue Doku zeigt Model-Mama Heidi Klum so privat wie nie

Heidi Klum (52) zeigt sich persönlicher denn je: In der neuen Primetime-Dokumentation "On & Off Catwalk – by Heidi Klum", die ab Frühjahr 2026 auf ProSieben zu sehen sein wird, gewährt das Supermodel erstmals exklusive Einblicke in sein Familien- und Berufsleben. Begleitet wird die Laufstegschönheit dabei von ihrer Tochter Leni Klum (21) und ihrem Sohn Henry Klum. Die Kamerateams folgen der Familie rund um den Globus, sowohl bei glamourösen Jobs als auch in ruhigen Momenten abseits des Rampenlichts.

Die geplante zweiteilige Doku verspricht neben aufregenden Einblicken in die Arbeitswelt prominenter Familienmitglieder vor allem intime Momente des Familienalltags. Während Tochter Leni bereits als Model eigene Erfolge feiert, steht Sohn Henry eher selten im Rampenlicht. Die kommende Produktion könnte das ändern und mit seltenen Bildern der beiden zusätzlichen Fokus auf Heidis Kinder legen. Besonderer Wert wird dabei darauf gelegt, den Zuschauer auch hinter die Kulissen mitzunehmen – jenseits der Inszenierungen und des Blitzlichtgewitters, das Heidi Klum seit Jahrzehnten umgibt.

Bereits im Vorfeld gab es einen ersten Vorgeschmack auf die private Seite der Klums: Anlässlich des "HeidiFestes", einer Musikshow aus dem Münchner Hofbräuhaus, strahlte die Familie gemeinsam in die Kameras. Neben Heidis Kindern waren auch ihr Ehemann Tom Kaulitz (36) und sein Bruder Bill (36) mit dabei. Ebenso ließ sich Heidis Mutter Erna das Spektakel nicht entgehen. Sogar Henrys Freundin Kayla Betulius feierte in München mit. Die Großfamilie genoss sichtlich das bunte Treiben und posierte lachend für ein Familienfoto.

Getty Images Heidi Klum illuminiert das Empire State Building zu Halloween in New York City

ActionPress Heidi Klum und ihre Kinder Leni, Lou, Johan und Henry

Getty Images Leni, Kayla, Henry, Tom Kaulitz, Heidi und Erna Klum, Bill Kaulitz, Johan und Lou beim HeidiFest