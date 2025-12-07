Heidi Klum sorgt mit Moderation bei WM-Auslosung für Kritik

Am Freitagabend fand nun die Auslosung zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 im Kennedy Center in Washington, D.C. statt. Die glanzvolle Show wurde von Model Heidi Klum (52) und Schauspieler Kevin Hart (46) moderiert. Heidi zog in einem funkelnden goldenen Abendkleid alle Blicke auf sich, während Kevin in lässigem Pullover und Stoffhose einen bewusst entspannten Kontrast setzte. Die Moderation der beiden sorgte allerdings für gemischte Reaktionen, besonders in den sozialen Medien. Unter den prominenten Gästen befanden sich laut Bunte unter anderem US-Präsident Donald Trump (79) mit Frau Melania (55), FIFA-Präsident Gianni Infantino und Bundestrainer Julian Nagelsmann (38).

Viele Zuschauer zeigten sich irritiert über die Auswahl des Moderatoren-Duos. Kommentare auf X bezeichneten die beiden als "fehl am Platz" und kritisierten die ungleichen Outfits. "Haben Kevin Hart und Heidi Klum eigentlich unterschiedliche Dresscodes bekommen?", fragte ein Nutzer. Dabei erinnerte Heidi laut Bunte bereits zuvor daran, dass dies nicht ihr erster Auftritt auf einer Fußball-Bühne sei: "Nachdem ich bereits vor zwanzig Jahren in meinem Heimatland an dieser Show beteiligt war, ist es etwas ganz Besonderes, nun erneut die Auslosung zu moderieren." Neben der Moderation sorgten musikalische Highlights von Stars wie Andrea Bocelli (67), Robbie Williams (51), Nicole Scherzinger (47) und Lauryn Hill (50) für Unterhaltung.

Privat wie beruflich ist Heidi Klum derzeit ein Dauerbrenner auf der internationalen Bühne. Die Germany's Next Topmodel-Ikone pendelt seit Jahren zwischen TV-Studios, roten Teppichen und Familienleben und teilt Einblicke gern mit ihren Followern auf Instagram. Seit ihrer Hochzeit mit Musiker Tom Kaulitz (36) führen die beiden ein inniges Familienleben in Los Angeles. Trotz der Kritik bleibt Heidi ihrem Stil treu und versteht es, durch ihre Auftritte immer wieder Gesprächsstoff zu liefern. Fans dürfen gespannt sein, ob sie nach der WM-Auslosung auch im Stadion vorbeischaut.

Getty Images Heidi Klum bei der VIP Welcome Reception vor der Auslosung der FIFA WM 2026 in Washington, DC

Getty Images Heidi Klum und Kevin Hart moderieren die Auslosung der Fifa-WM 2026 im Kennedy Center in Washington, DC

Getty Images Kevin Hart und Heidi Klum auf der Bühne bei der Auslosung zur Fußball-WM 2026 in Washington, DC