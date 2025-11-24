Heidi Klum gratuliert Sohn Johan zum 19. Geburtstag

Heidi Klum (52) hat ihrem Sohn Johan Samuel (19) eine herzerwärmende Liebeserklärung anlässlich seines 19. Geburtstags auf Instagram gewidmet. Das Topmodel schrieb in ihrem Post: "Alles Gute zum 19. Geburtstag, Johan! Dich aufwachsen zu sehen, war die größte Freude meines Lebens." Gleichzeitig drückte sie ihren Stolz auf den jungen Mann aus, der er geworden ist, und betonte die "strahlende Zukunft", die ihn erwarte. Johan startet nun ein neues Kapitel, denn er beginnt sein Studium in New York an der renommierten New School for Social Research im Bereich "Strategic Design and Management".

Johan ist das dritte Kind von Heidi, das nun flügge wird. Der frischgebackene Student verlässt das Zuhause in Los Angeles, während Heidi weiterhin an ihrer TV-Show Germany's Next Topmodel arbeitet. Doch trotz der räumlichen Distanz bleibt die Verbindung der beiden stark. Johan tritt auch in die Fußstapfen seiner Halbschwester Leni (21), die ebenfalls in New York lebt und neben ihrer aufstrebenden Modelkarriere Innenarchitektur studiert. Die New School, mit ihrem Campus im Herzen Manhattans, gilt als eine der angesehensten Universitäten in den Bereichen Sozialwissenschaften und Design.

Johan ist aus Heidis ehemaliger Ehe mit Sänger Seal (62) hervorgegangen, aus der auch seine Geschwister Henry und Lou stammen. Heidi, die seit 2019 mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (36) verheiratet ist, führt eine harmonische Patchwork-Familie. Tom, der als herzlicher Bonus-Papa für alle Kinder gilt, soll ebenfalls Glückwünsche an Johan geschickt haben. Das Geburtstagskind ist nun bereit, seine neue Reise ins Erwachsenenalter mitten in der pulsierenden Metropole New York zu beginnen – ausgestattet mit der Liebe und Unterstützung seiner Familie. Heidi zeigt einmal mehr, wie wichtig ihr die enge Bindung zu ihren Kindern ist, auch wenn diese ihren eigenen Weg gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / heidiklum Heidi Klum und ihr Sohn Johan

Anzeige Anzeige

IMAGO / BREUEL-BILD Heidi Klum bei den Glamour "Women of the Year"-Awards, November 2025

Anzeige Anzeige

ActionPress / BFA Heidi Klum mit ihren Kids Lou, Johan und Leni sowie Ehemann Tom Kaulitz, Oktober 2024