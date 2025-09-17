"Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan schwärmt von Freundin

Serkan hat sein Glück gefunden! 2019 wagte er bei Hochzeit auf den ersten Blick das große TV-Experiment und heiratete Samantha. Mit ihr bekam er zwei Kinder, doch 2022 folgte die Trennung. Inzwischen ist der ehemalige Reality-TV-Kandidat wieder verliebt – und könnte zufriedener kaum sein, wie er im exklusiven Promiflash-Interview verriet. Bereits seit drei Jahren ist Serkan mit seiner neuen Partnerin zusammen. Kennengelernt haben sich die beiden – ganz modern – über Social Media. "Ich habe ihre Seite gesehen und sie angeschrieben. Sie hatte damals nur Bilder von ihrem Job als Friseurin drin. Wir haben intensiv geschrieben und als wir uns trafen, hat es direkt gefunkt", erinnert er sich.

Ein gemeinsames Zuhause ist für das Paar zwar aktuell noch kein Thema – das liegt aber vor allem an Serkans Beruf. "Ich bin unter der Woche in der Kaserne und nur am Wochenende zu Hause. Deshalb haben wir beschlossen, dass jeder seine Wohnung behält", erklärt er. Umso stärker ist jedoch das Band, das die beiden miteinander verbindet. "Sie hört mir zu, unterstützt mich in jeder Hinsicht und ist ein sehr lieber Mensch. Bei ihr kann ich so sein, wie ich bin – albern, kindisch oder auch ernst", schwärmt Serkan. Seine Freundin hat inzwischen auch die türkische Küche für sich entdeckt und bekocht ihn regelmäßig. "Wie sagt man so schön: Liebe geht durch den Magen", scherzt Serkan.

Doch nicht nur am Herd zeigt sie Einsatz: "Sie ist fleißig, hilfsbereit und hat immer ein offenes Ohr. Ohne sie wäre ich in vielen Situationen aufgeschmissen", stellt Serkan klar. Auch die schwierigen Phasen, die jedes Paar kennt, meistern die beiden gemeinsam. "Wir haben unsere Höhen und Tiefen, aber das Wichtigste ist, dass wir immer wieder zueinanderfinden." Für den einstigen TV-Bräutigam ist klar, dass seine Partnerin einen ganz besonderen Platz in seinem Leben einnimmt: "Sie ist meine bessere Hälfte – nicht immer, aber sehr oft."

Anzeige Anzeige

TikTok/lonser8 Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Serkan mit seiner Freundin

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan.hadeb Serkan von "Hochzeit auf den ersten Blick" und seine neue Freundin Jacky

Anzeige Anzeige

Instagram / serkan.hadeb Serkan von "Hochzeit auf den ersten Blick" und seine neue Freundin Jacky

Anzeige