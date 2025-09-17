HadeB-Serkan und Ex Samantha kommunizieren nur über Anwälte

Serkan zieht ein ernüchterndes Fazit. 2019 nahm er bei Hochzeit auf den ersten Blick teil und gab seiner damaligen Partnerin Samantha in der Show das Jawort. Aus der zunächst harmonisch wirkenden Ehe gingen zwei gemeinsame Kinder hervor – doch schon vor der Geburt ihrer Tochter ging die Beziehung in die Brüche. Seitdem herrscht zwischen den beiden Funkstille. Im exklusiven Promiflash-Interview machte Serkan nun deutlich, wie angespannt die Lage ist: "Das Verhältnis zu meiner Ex-Frau ist sehr schwierig, bis gar nicht. Das Einzige, was wir haben, sind die Schreiben über unsere Anwälte." Auf die Frage, ob sich der Umgang miteinander oder die Besuche bei seinen Kindern verbessert hätten, antwortete er deutlich: "Im Gegenteil sogar. Es hat sich nichts eingespielt."

Rückblickend zeigt sich der Soldat nachdenklich über seine Erfahrung in der TV-Show. "Ich habe gelernt, dass man Menschen nur vor den Kopf gucken kann und nicht in den Kopf", so Serkan. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass er sicher nicht noch einmal im Fernsehen heiraten werde. Trotz aller Enttäuschungen bemüht er sich, aus der Vergangenheit zu lernen: "Menschen kommen und gehen in unser Leben, am Ende bleibt nur die Familie, auch wenn es manchmal schwierig ist."

Schon vor zwei Jahren hatte Serkan in einem Instagram-Live offenbart, dass sein Sohn den Kontakt zu ihm verweigere und die Kinder seit der Trennung bei Samantha leben. Anfangs habe er sie zwar noch regelmäßig besucht, doch die räumliche Distanz – Serkan arbeitet unter der Woche in einer 200 Kilometer entfernten Kaserne – und die belastete Beziehung zu seiner Ex erschweren das Verhältnis zusätzlich. Trotz allem scheint der ehemalige TV-Kandidat bemüht, mit der schwierigen Lage umzugehen und seiner eigenen Familie weiterhin Priorität zu geben. Mittlerweile hat er auch in seiner Freundin Jacky eine gute Unterstützerin gefunden.

