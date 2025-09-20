So sehr hat "Hochzeit auf den ersten Blick" Serkan verändert

Serkan, bekannt aus der Kuppelshow Hochzeit auf den ersten Blick, hat rückblickend über seine Zeit in der Sendung gesprochen. Der Reality-Star heiratete damals Samantha, mit der er zwei Kinder bekam. Auch wenn ihre Ehe letztlich zerbrach, bereut Serkan seine Teilnahme an dem TV-Abenteuer keineswegs. Im Promiflash-Interview erklärte er: "Ich konnte mich reflektieren. Ich habe gelernt, dass der Charakter eines Menschen viel wichtiger ist als das Aussehen. Das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt, der Charakter entscheidet, wer zusammenbleibt." Die Show habe ihn nachhaltig geprägt und seine Einstellung zu Liebe und Partnerschaft verändert.

Heute blickt Serkan nicht mehr auf die Show oder ihre Folgen zurück, sondern konzentriert sich ganz auf sein Leben im Hier und Jetzt. Er habe tiefen Respekt vor der Erfahrung gewonnen und dennoch entschieden, dass Bedauern und Angst keinen Platz in seinem Leben hätten. Besonders ein Zitat, das er von seinem ehemaligen Chef gehört habe, sei für ihn richtungsweisend gewesen: "Nichts macht einen Menschen unglücklicher, als die Angst vor der Zukunft und das Bedauern der Vergangenheit." Dieser Leitsatz helfe ihm, sich auf das Wesentliche zu besinnen und positiv nach vorne zu schauen.

Vor Kurzem sprach Serkan im Promiflash-Interview über die angespannte Beziehung zu seiner Ex-Frau Samantha und machte deutlich, dass zwischen ihnen kaum noch Kontakt bestehe. Das Einzige, was geblieben sei, laufe über Anwaltsschreiben. Auch das Verhältnis zu seinen Kindern habe sich nicht verbessert. Trotz dieser Enttäuschungen zeigte er sich nachdenklich und erklärte, er habe aus seiner TV-Erfahrung gelernt, dass man Menschen nur vor den Kopf, nicht aber in den Kopf schauen könne. Rückhalt finde er derzeit vor allem bei seiner Freundin Jacky, die ihm in der turbulenten Zeit zur Seite stehe.

Instagram / serkan.hadeb Serkan im Februar 2023

Instagram / serkan.hadeb "Hochzeit auf den ersten Blick"-Serkan mit seiner damaligen Frau Samantha, 2019

TikTok/lonser8 Ex-"Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat Serkan mit seiner Freundin