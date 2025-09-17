Neustart mit OnlyFans: Diese Grenzen setzt sich Djamila Rowe

Djamila Rowe (58) ist zurück im Rampenlicht – diesmal allerdings auf ganz neue Art. Die Berlinerin, die seit den 2000ern durch zahlreiche Reality-TV-Formate bekannt wurde, hat sich ein zweites Standbein aufgebaut und ist mittlerweile auf den Plattformen OnlyFans und BestFans aktiv. Dabei geht sie jedoch ihren ganz eigenen Weg und betont: Tabus sind für sie unverrückbar. "Ich werde mir keine Sextoys einführen und ich werde keine Pornovideos verkaufen. Das ist einfach nicht mein Ding", erklärte sie jetzt offen im Gespräch mit BestFans.

Statt auf extreme Freizügigkeit setzt Djamila auf Authentizität – und das kommt bei ihren Fans an. "Das ist das Wichtigste überhaupt. Sobald du Sachen machst, die du eigentlich nicht willst, nur weil jemand dafür bezahlt, bist du verloren", betonte sie. Für ihre Abonnenten schlüpft sie regelmäßig in die Rolle einer "strengen Lehrerin" – eine Figur, die sie als eine Art Theaterrolle beschreibt. "Ich schlüpfe in diese Rolle, und für die Zeit bin ich diese Frau. Aber am Ende bleibe ich immer noch ich selbst, mit all meinen Ecken und Kanten", betont sie. Genau diese Konsequenz und Ehrlichkeit machen ihren Auftritt für viele Fans besonders spannend.

Der Schritt auf die Erotik-Plattformen war nicht nur eine kreative Entscheidung, sondern auch eine Konsequenz aus ihrer TV-Karriere. "Es kam dazu, weil ich eben nicht angefragt werde für Formate. Und irgendwo muss ja die Kohle herkommen", verriet Djamila kürzlich im Promiflash-Interview. Sie machte deutlich, dass sie sich nicht mehr auf das unbeständige Showgeschäft verlassen wollte und deshalb dieses neue Standbein gesucht habe. "Da kam das Angebot. Und das mache ich jetzt sehr erfolgreich", erklärte die Berlinerin.

IMAGO / pictureteam Djamila Rowe, TV-Bekanntheit

IMAGO / Future Image Djamila Rowe, 2025

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, Reality-TV-Bekanntheit