Aus dem Grund hat sich Djamila Rowe für OnlyFans entschieden

Djamila Rowe (58) sorgt mit einer unerwarteten Karriereentscheidung für Aufsehen: Die Reality-Bekanntheit ist seit Kurzem auf der Plattform OnlyFans, auf der oftmals erotische Inhalte publiziert werden, aktiv. Bei der Premiere der Serie "The Power" sprach sie mit Promiflash über ihre Beweggründe. "Es kam dazu, weil ich eben nicht angefragt werde für Formate. Und irgendwo muss ja die Kohle herkommen", erklärte Djamila. Mit Blick auf die Zukunft habe sie bewusst nach einer stabilen Einkommensquelle unabhängig von der Medienbranche gesucht: "Da kam das Angebot. Und das mache ich jetzt sehr erfolgreich."

Die Entscheidung, sich bei OnlyFans anzumelden, scheint für Djamila eine wohlüberlegte zu sein. Ihr Ziel sei es, nicht auf ihre Ersparnisse zurückgreifen zu müssen – eine Lektion, die sie offenbar aus der Unbeständigkeit des Showgeschäfts gelernt hat. Dabei erhält die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin unerwartet viel Rückendeckung aus dem familiären Umfeld. Besonders stolz zeigte sich Djamila über die Unterstützung ihrer Tochter: "Sie findet es gut", verriet die TV-Persönlichkeit und machte klar, dass sie mit innerem Rückhalt zu ihren Entscheidungen steht.

Bereits Anfang August hatte Djamila öffentlich gemacht, dass sie auf OnlyFans nun eine neue Richtung einschlagen will. Nach ihrem Sieg im Dschungelcamp 2023 waren die großen Einnahmen nämlich schnell wieder Geschichte. "Von den 100.000 Euro bleibt nach Steuern nicht viel. Ich habe eine Tochter, bin alleinerziehend. Ich will nicht alles aufbrauchen und dann beim Jobcenter landen", verriet der Realitystar im Gespräch mit Bild. Auch Djamilas Tochter, die im Teenageralter ist, wusste von Anfang an über den Schritt Bescheid.

Action Press / AEDT Djamila Rowe, Dschungelkönigin 2023

Action Press / AEDT / SplashNews.com Djamila Rowe im November 2021

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Januar 2025