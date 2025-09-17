So findet Micaela Schäfer bisexuelle Girls bei "Love Island"

Bei Love Island VIP sorgt eine spannende Neuerung für Aufsehen: Zum ersten Mal in der Geschichte der Show sind zwei bisexuelle Frauen Teil des Casts. Stella Stegmann (28) und Joena Steilen sind offen für beide Geschlechter und könnten damit spannende neue Dynamiken in die Villa bringen. In einem Interview mit Promiflash zeigte sich Micaela Schäfer (41) von dieser Vielfalt sichtlich begeistert. "Ich finde das natürlich super, dass auch bisexuelle Frauen dabei sind. So wird es ja eigentlich noch spannender, sie sind auf Mädels und auf Jungs aus und haben ja auch viel mehr Konkurrenz auf einmal", verrät sie.

Die doppelten Möglichkeiten in der Liebesanbahnung – ob mit Frauen oder Männern – versprechen ein nie dagewesenes Maß an Vielfalt und Überraschungen. Micaela, die für ihre offenen Ansichten bekannt ist, lobt die Entwicklung der Show in den höchsten Tönen. "Ich finde das supercool und sehr, sehr offen. Finde ich gut, dass sich das in diese Richtung entwickelt hat", erklärt sie gegenüber Promiflash. Besonders die Tatsache, dass durch die bisexuellen Kandidatinnen mehr potenzielle Verbindungen entstehen könnten, begeistert die Entertainerin: "Alle sollen doch miteinander rummachen. Ist doch super, jeder mit jedem, über jedem, unter jedem – toll."

Die DJane ist aber nicht nur von dieser Neuerung begeistert: Im Gespräch mit Promiflash zeigte sie sich zudem sichtlich angetan vom kompletten Cast. "Ich finde den Cast wirklich sensationell. Gerade weil auch seriösere Mädels dabei sind, wie zum Beispiel Brenda Patea", erzählte Micaela und schwärmte weiter: "Für mich ist sie mega seriös, eine anständige Süße." Trotzdem glaubt sie, dass die Auswahl der Kandidaten sogar noch größer sein könnte. "Ich finde, der Cast kann ruhig noch weiter ausgeweitet werden, weil letztendlich Dating und Liebe irgendwie alle betrifft – und auch alle Altersklassen", betonte sie.

IMAGO / Panama Pictures Micaela Schäfer, Erotikmodel

RTLZWEI "Love Island VIP"-Kandidatin Stella Stegmann

IMAGO / Future Image Micaela Schäfer, September 2025