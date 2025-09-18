So findet Micaela Schäfer den Cast von "Love Island VIP"

Die neue Staffel von Love Island VIP ist gestartet und sorgt mit ihrem abwechslungsreichen Kandidatenmix für Aufsehen. Mit dabei sind bekannte Realitystars wie Umut Tekin (28), Jennifer Iglesias (27) und Marco Cerullo (36). Model Micaela Schäfer (41) teilte bei der Premiere im Gespräch mit Promiflash ihre Eindrücke vom aktuellen Cast und zeigte sich sichtlich begeistert: "Ich finde den Cast wirklich sensationell. Gerade weil auch seriösere Mädels dabei sind, wie zum Beispiel Brenda Patea." Besonders Brenda, die unter anderem als Model bekannt ist, hat es Micaela angetan. "Für mich ist sie mega seriös, eine anständige Süße", schwärmte sie.

Micaela betonte im Interview, dass sie die Vielfalt und Abwechslung im Cast besonders schätzt. Ihrer Meinung nach dürfte die Auswahl der Kandidaten sogar noch größer sein. "Ich finde, der Cast kann ruhig noch weiter ausgeweitet werden, weil letztendlich Dating und Liebe irgendwie alle betrifft – und auch alle Altersklassen", erklärte sie. Die Reality-TV-Darstellerin zeigte sich begeistert von der Chance, in der Sendung so viele unterschiedliche Facetten und Persönlichkeiten kennenzulernen.

Micaela Schäfer ist aus der deutschen Reality-TV-Landschaft längst nicht mehr wegzudenken. Ihre Model- und TV-Karriere hat ihr zahlreiche Möglichkeiten eröffnet, in den unterschiedlichsten Formaten mitzuwirken. Offenheit für neue Projekte und ihre Vorliebe für Dating-Shows ziehen sich dabei wie ein roter Faden durch ihren Werdegang. "Ich will mich ja immer gerne überall reinschmuggeln", meinte sie augenzwinkernd. Ob sie selbst eines Tages bei "Love Island VIP" auftaucht, bleibt zwar offen – ihr Interesse an der Show und ihren Kandidaten hat sie jedenfalls deutlich gezeigt.

Anzeige Anzeige

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

Getty Images Brenda Patea, Model

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Cast der zweiten "Love Island VIP"-Staffel, 2025