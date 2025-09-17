Stanley Tucci übernimmt Moderation bei Winterspielen 2026

Stanley Tucci (64) hat eine neue Aufgabe übernommen und wird Teil der Berichterstattung von NBC Universal bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien sein. Der Schauspieler wird laut Today in speziellen Segmenten die Zuschauer auf eine Reise durch Norditalien mitnehmen und dabei die kulinarischen Highlights, Traditionen und die Geschichte der Austragungsorte präsentieren. Der 64-jährige Hollywood-Star freut sich darauf, den Charme Italiens einem breiten Publikum näherzubringen – alles im Rahmen der Spiele, die am 6. Februar 2026 mit der Eröffnungsfeier beginnen.

Italien ist längst eine Herzensangelegenheit für Stanley, der bereits mit seiner Emmy-prämierten CNN-Show "Stanley Tucci: Searching for Italy" weltweite Erfolge feierte. In dieser entdeckte er die kulinarische Vielfalt und die kulturellen Schätze des Landes. Auch seine aktuelle Serie "Tucci in Italy" auf National Geographic beschäftigt sich mit ähnlichen Themen. Nun will der Schauspieler seine italienische Leidenschaft und Expertise einem noch größeren Publikum vorstellen, während die Welt auf die Winterspiele blickt. "Dieses Mal habe ich die ganze Welt als Gast. Ich bin gespannt, welche kulinarischen Schätze sie mit nach Hause nehmen werden", sagte er.

Abseits seiner Rolle als Gastgeber italienischer Genussreisen bleibt Stanley Tucci auch im Filmbereich sehr aktiv. Der Schauspieler stand kürzlich für die Fortsetzung von "Der Teufel trägt Prada" vor der Kamera, einem Film, der ihn einem breiten Publikum bekannt gemacht hat. Dort spielt er erneut an der Seite von Anne Hathaway (42), was bei Fans des Kultfilms bereits für große Vorfreude sorgt. Mit seiner Leidenschaft für Essen und Kultur hat Stanley zudem über die Jahre einen besonderen Platz im Herzen seiner Fans gefunden, die sich sicher schon jetzt auf seine Moderation der Winterspiele freuen.

Stanley Tucci, Schauspieler

Stanley Tucci, Februar 2025

Stanley Tucci, Meryl Streep, Adrian Grenier, Anne Hathaway, Emily Blunt und Daniel Sunjata