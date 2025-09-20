Stanley Tucci verrät seine "größte Leidenschaft"

Stanley Tucci (64) ist zurück im Rampenlicht und begeistert mit seiner Rolle als Nigel Kipling in der Fortsetzung des Kultfilms "Der Teufel trägt Prada". Der Schauspieler dreht aktuell in New York und verkörpert erneut den stilbewussten Art Direktor des fiktiven Modemagazins "Runway". Während er am Set mit seinem Können brilliert, schweifen seine Gedanken allerdings immer wieder zu einer ganz anderen Leidenschaft – dem Kochen. "Ich bin total besessen vom Essen. Es ist meine allergrößte Leidenschaft", schwärmte Stanley, der als Sohn italienischer Einwanderer in New York geboren wurde, gegenüber Gala. Diese Liebe, die ihn schon seit seiner Kindheit zu tragen scheint, begleitet den Hollywoodstar auch abseits der Dreharbeiten: "Kochen ist wie Kunst, kreativ, aber essbar." Die Wurzeln seiner Begeisterung für gutes Essen liegen in seiner Kindheit.

"Essen war bei uns immer das wichtigste Gesprächsthema", verriet Stanley, der zusätzlich auf Instagram Einblicke in seine Kochkünste gibt. Fast sechs Millionen Fans verfolgen dort, wie er charmant Gerichte wie Risotto und Lasagne zubereitet. An seiner Seite steht oft seine Frau Felicity Blunt, die ihn beim Kochen filmt. In ihrem gemeinsamen Zuhause in London kommt die ganze Familie regelmäßig zusammen, um köstliche Mahlzeiten zu genießen. Dabei landen nicht nur italienische Spezialitäten auf dem Teller, sondern auch Gerichte aus aller Welt. "Ich koche jeden Tag", erklärte der Star, der bereits eine Krebstherapie hinter sich hat, mit einem Augenzwinkern und verwies auf seine bewusste Ernährung, um fit zu bleiben – seine einzige Ausnahme: Pasta. "Ich esse alles in Maßen. Mit Ausnahme von Pasta", schmunzelte der Food-Fluencer.

Neben seiner Leidenschaft für die Küche widmet sich Stanley, der Teil der Berichterstattung von NBC Universal bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien sein wird, gerade wieder intensiv seinem Beruf. Seine Rolle in "Der Teufel trägt Prada" machte ihn 2006 einem breiten Publikum bekannt, was seine Karriere beflügelte. Am Set in New York steht er mit Stars wie Anne Hathaway (42) und Meryl Streep (76) vor der Kamera, während er durch seine elegante Garderobe wieder die Essenz seines Charakters Nigel einfängt. Der erste Film, der weltweit über 326 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte und zahlreiche Fans begeisterte, brachte Stanley nicht nur Ruhm, sondern eröffnete ihm auch neue Wege, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Seine Leidenschaft fürs Kochen entdeckte der Schauspieler im Jahr 2008 während der Dreharbeiten zu "Julie & Julia", einem Film über die berühmte US-Köchin Julia Child.

Getty Images Stanley Tucci, Februar 2025

Getty Images Stanley Tucci und Felicity Blunt, Januar 2025

IMAGO / MediaPunch Anne Hathaway und Meryl Streep am Set von "Der Teufel trägt Prada 2", Juli 2025