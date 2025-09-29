Krebs überwunden: So fand Stanley Tucci neues Lebensglück

Stanley Tucci (64) hat kürzlich enthüllt, dass seine Krebsdiagnose im Jahr 2017 ein einschneidendes und schmerzhaftes Erlebnis für ihn war. Besonders belastend war die Nachricht für ihn, da er wenige Jahre zuvor seine erste Frau Kathryn an Brustkrebs verloren hatte. Er selbst wurde mit Zungenkrebs diagnostiziert und musste sich einer intensiven Therapie unterziehen, die 35 Tage dauerte und sechs Runden Chemotherapie umfasste. Dabei verlor er 16 Kilogramm und war für sechs Monate auf eine Ernährung über eine Magensonde angewiesen. Heute ist Stanley krebsfrei und zieht nach eigenen Worten Kraft aus dieser traumatischen Zeit.

Der Schauspieler erklärte, dass die Krankheit ihn dazu gebracht habe, sein Leben zu überdenken und seine Gesundheit in den Vordergrund zu stellen. "Ich bin heute glücklicher als zuvor", sagte er gegenüber der Zeitung The Times und fügte hinzu, dass er nun ein regelmäßiger Sportfanatiker sei. Auch seine Ehefrau Felicity, die Schwester von Emily Blunt (42), sprach über diese Phase ihrer gemeinsamen Reise. Sie berichtete von der einschneidenden Erfahrung, wie Stanleys Krankheit ihre Lebensqualität eingeschränkt habe, da selbst gemeinsame Mahlzeiten unmöglich wurden. "Die Behandlung war wirklich schlimm, und es war erschreckend, dass er nichts schmecken konnte", erinnerte sie sich.

Stanley und Felicity, die seit zwölf Jahren verheiratet sind und zwei gemeinsame Kinder haben, teilen eine besondere Liebe für Essen, was diese Zeit der Entbehrung umso herausfordernder machte. Der Schauspieler musste zusätzlich noch den Verlust seiner ersten Frau verarbeiten, die er 14 Jahre lang liebte und mit der er zwei Kinder großzog. Über Kathryn sagte er einmal: "Sie würde niemals wollen, dass wir in der Trauer versinken." Heute versucht Stanley, das Leben zu genießen und seine Erlebnisse als Motivation zu nutzen, um die kommenden Jahre voller Energie und Lebensfreude anzugehen.

Getty Images Stanley Tucci, Februar 2025

Michael Loccisano/Getty Images Felicity Blunt und Stanley Tucci bei einem Filmscreening im Guggenheim Museum

Getty Images Stanley Tucci, April 2025