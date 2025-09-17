"Wunderschön": So herzlich begrüßt Trump Prinzessin Kate

Donald Trump (79) ist auf Staatsbesuch in Großbritannien und wurde auf Schloss Windsor fürstlich empfangen. An der Seite seines Sohnes und seiner Schwiegertochter begrüßten König Charles (76) und Königin Camilla (78) den US-Präsidenten und seine Frau Melania Trump (55). Ein Moment zu Beginn des Besuchs sorgte besonders für Aufmerksamkeit: Bei der Begrüßung von Prinzessin Kate (43) machte der Republikaner ihr sofort ein Kompliment. "So wunderschön, so wunderschön", begrüßte er die Prinzessin beim ersten Händeschütteln. Die herzliche Szene ist in einem Instagram-Clip von Hello zu sehen. Prinz William (43) sorgte zudem für einen amüsanten Moment, als er dem Staatschef höflich "seinen Vater" König Charles vorstellte, obwohl dieser natürlich weltweit bekannt ist.

Das Treffen auf Windsor Castle markierte den Beginn eines prall gefüllten Programms: Neben militärischen Ehren und einer Kutschenprozession steht auch ein Staatsbankett mit König Charles und Königin Camilla auf der Agenda. Zu Ehren der verstorbenen Königin Elizabeth II. ist zudem ein Besuch der St. George’s Chapel geplant, bei dem Donald mit Mitgliedern der Königsfamilie einen Kranz niederlegen wird.

Nicht auf alle Mitglieder des britischen Königshauses ist Donald gut zu sprechen. In der Vergangenheit kritisierte er immer wieder lautstark König Charles' jüngsten Sohn Prinz Harry (41) und dessen Ehefrau Meghan (44). Eine Zeitlang spielte er sogar mit dem Gedanken, Harry des Landes zu verweisen. Vor wenigen Monaten entschied er sich jedoch gegen diesen Schritt. "Ich will das nicht machen. Ich lasse ihn in Ruhe, er hat genug Probleme mit seiner Frau", erklärte der 79-Jährige gegenüber New York Post.

Getty Images Prinzessin Kate und Donald Trump, September 2025

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Donald Trump und Melania Trump, September 2025

Getty Images König Charles und Donald Trump im Juni 2019