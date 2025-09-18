Häusliche Gewalt? Bhad Bhabie macht Ex nun schwere Vorwürfe

Die Rapperin Danielle Bregoli (22), besser bekannt als Bhad Bhabie, hat sich unter Tränen auf Snapchat zu Wort gemeldet und ihrem Ex-Freund Le Vaughn schwere Vorwürfe gemacht. Sie beschuldigt ihn, während ihrer dreijährigen Beziehung mehrfach gewalttätig geworden zu sein – sie spricht von mindestens 500 Vorfällen häuslicher Gewalt. Außerdem behauptet sie, Le Vaughn trage die Schuld an einer Fehlgeburt, die sie erlitten habe. Besonders erschütternd: Nach ihren Erzählungen zeigte er keinerlei Mitgefühl und ließ sie allein zurück, als sie nach der Fehlgeburt blutend dastand. "Ich habe ihn bedingungslos geliebt", sagte sie und kündigte an, die Beziehung endgültig beendet zu haben.

Trotz einer gemeinsamen Tochter gab es immer wieder Auseinandersetzungen, wie sie nun auch öffentlich macht. Beispielsweise kam es laut verschiedener Medienberichte zu einem Streit im Jahr 2024, als Bhad Bhabie hochschwanger war. Damals soll Le Vaughn sie am Esstisch durch sein Verhalten provoziert haben, woraufhin die Situation eskalierte. In einem aktuellen Instagram-Beitrag weist Le Vaughn die Vorwürfe zurück. Stattdessen bezeichnet er die Rapperin als "schizophren" und postete ein Video, das sie emotional aufgelöst zeigt. Zu den Anschuldigungen gegen ihn sagte er lediglich: "Whoopty do."

Bereits zuvor war die Beziehung von Bhad Bhabie und Le Vaughn Thema in den Schlagzeilen geworden. Im Sommer des vergangenen Jahres waren beide in eine gefährliche Situation verwickelt, als bewaffnete Männer versuchten, in das Haus der Musikerin einzubrechen, während sich Le Vaughn ebenfalls dort aufhielt. Auch damals war ihre Beziehung bereits von Turbulenzen überschattet. Trotz dieser schwierigen Vergangenheit bleibt Bhad Bhabie in der Öffentlichkeit präsent und spricht offen über ihre Erfahrungen, während ihre Fans sie in den sozialen Medien unterstützen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bhad Bharbie, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / xgamelv Bhad Babie und ihr Freund Le Vaughn

Anzeige Anzeige