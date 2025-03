Nach Schießerei: Ex von Bhad Bhabie aus Klinik entlassen

Le Vaughn, der Exfreund von Danielle Bregoli alias Bhad Bhabie (21), wurde nach einer Schussverletzung am linken kleinen Finger aus einem Krankenhaus in Los Angeles entlassen. Laut TMZ ereignete sich der Vorfall am Mittwochmorgen im Stripclub "Sam's Hofbrau", wo ein Streit unter Beteiligten eskalierte und schließlich auf die Straße verlagert wurde. Neben Le Vaughn erlitt eine weitere Person eine Schussverletzung an der Schulter. Beide Verletzungen wurden als nicht lebensbedrohlich eingestuft, und Le Vaughn versicherte seinen Fans via Instagram aus dem Krankenhausbett, dass es ihm wieder gut gehe.

Die Täter, die nach dem Vorfall in einem weißen Mercedes SUV flohen, sind bisher noch nicht identifiziert worden. Während Le Vaughn sich nun auf seine Genesung konzentriert, wurde von seiner Expartnerin Bhad Bhabie bisher keine öffentliche Stellungnahme zum Vorfall abgegeben. Stattdessen sorgte sie online für Schlagzeilen, indem sie Alabama Luella Barker (19), die Tochter von Travis Barker (49), in einem Instagram-Post scharf kritisierte. Grund für die verbale Attacke war ein neuer Track, in dem diese angeblich Bhad Bhabies Tochter Kali erwähnt haben soll.

Die Beziehung zwischen Le Vaughn und Bhad Bhabie war in der Vergangenheit oft von Höhen und Tiefen geprägt. Trotz ihrer Trennungen verbindet das ehemalige Paar die gemeinsame Tochter Kali, und sie betonten stets, dass sie als Eltern zusammenarbeiten wollen. Die turbulente Liebesgeschichte wird allerdings immer wieder von öffentlichen Streitereien begleitet. Nach der jüngsten Schießerei meldete sich auch Bhad Bhabies Vater Ira Peskowitz am Mittwoch in einem Interview bei TMZ zu Wort und empfahl beiden, vorerst einen Gang zurückzuschalten, um ihre Sicherheit zu gewährleisten. Ob dies künftig ihre hitzigen öffentlichen Auseinandersetzungen mildern wird, bleibt abzuwarten.

Anzeige Anzeige

Instagram / xgamelv Bhad Babie und ihr Freund Le Vaughn

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Instagram / xgamelv Collage: Bhad Bhabie und Le Vaughn

Anzeige Anzeige

Anzeige

Wie dramatisch findet ihr die Beziehung von Le Vaughn und Bhad Bhabie? Hollywood-reifes Drama. Könnte wirklich ein bisschen Ruhe vertragen. Ergebnis anzeigen