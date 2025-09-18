Keine Promis: Micaela Schäfer steht auf "normale Typen"

Model und Reality-TV-Star Micaela Schäfer (41) ist wieder auf der Suche nach der großen Liebe! Seit anderthalb Jahren genießt sie das Leben als Single, doch so langsam sehnt sie sich nach einem passenden Partner an ihrer Seite. Im Interview mit Promiflash sprach Micaela überraschend offen über Vorlieben bei Männern: "Ich mag normale Männer. Ich mag die Normalität, auch wenn man das jetzt gar nicht denkt." Prominente oder außergewöhnlich exzentrische Partner kommen für sie nicht infrage. "Ich will keine Freaks neben mir haben, keine Promis. Das will ich alles nicht. Ich will einen normalen Typen", betont sie.

Trotz ihrer klaren Präferenzen gestaltet sich die Suche jedoch schwierig. "Es ist nicht so einfach, einen Mann zu finden", gab Micaela zu. Ihr Bekanntheitsgrad und ihr Berufsstatus machen das Kennenlernen oft kompliziert. Deswegen hoffe sie, dass sich ein "normaler Mann" demnächst einfach trauen würde, sie anzusprechen. "Das muss ja auch wirklich von beiden Seiten passen", findet die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin.

Bekannt wurde sie unter anderem durch freizügige Auftritte und diverse Reality-TV-Formate, was nicht zuletzt dazu beiträgt, dass sie oft im Fokus der Öffentlichkeit steht. Die 41-Jährige verriet, dass sie nicht mehr in der Position sei, aus einem großen Angebot auswählen zu können. Vielmehr wünsche sie sich Männer, die den Mut haben, sie anzusprechen. "Ich freue mich, wenn auch mal ein normaler Mann sich traut, mich anzusprechen und mir eine Chance gibt", erklärte Micaela. Ein passender Partner müsse nicht nur charakterlich zu ihr passen, sondern auch mit ihrem außergewöhnlichen Leben umgehen können.

Anzeige Anzeige

Imago Model Micaela Schäfer im September 2025 bei der Premiere von "Love Island VIP"

Anzeige Anzeige

Getty Images Micaela Schäfer, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Imago Micaela Schäfer, Erotikmodel