Pietro Lombardi rudert zurück: Sterilisation doch kein Thema

Pietro Lombardi (33) sorgt mit einem Thema für Aufsehen, über das viele schweigen: Der Sänger ging in einer Instagram-Story auf die Frage ein, ob er sich noch ein Mädchen wünsche, und überraschte mit der Aussage, dass er sich "safe sterilisieren lassen" wolle. Der ehemalige DSDS-Juror, der mit seinen drei Söhnen Alessio, Leano und Amelio bereits eine stattliche Familie hat, stellte jedoch schnell klar: "Meine Aussage zu der Sterilisation war eher etwas ironisch gemeint für den Moment.Das bezog sich eher auf die Frage, ob ich mir noch ein Mädchen wünsche" , erzählt er im Gespräch mit Bild.

Neben seiner scherzhaft gemeinten Aussage zur Sterilisation sprach Pietro über eine mögliche Adoption. Er könne sich durchaus vorstellen, ein Mädchen ohne Familie bei sich aufzunehmen, betonte er. Gleichzeitig gab er zu, aktuell wenig über die rechtlichen und praktischen Möglichkeiten zu wissen, dieses Vorhaben umzusetzen. Die Idee, ein Kind ohne eigenes Zuhause willkommen zu heißen, empfindet der Sänger jedoch als eine schöne Möglichkeit, seinen Kinderwunsch auf andere Weise zu erfüllen. "Ich kann nur Jungs", witzelte er zu seinen bisherigen Erfahrungen als Vater.

Pietros persönliches Leben bleibt ebenso spannend wie seine Überlegungen zu Familienfragen. Nach der Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa (29), die mit den gemeinsamen Söhnen Leano und Amelio in ein neues Heim bei Köln gezogen ist, bleibt Pietro vorerst bei seinen Eltern in Karlsruhe. "Zu meiner Wohnsituation kann ich in den nächsten Tagen was sagen." Der Sänger hatte in der Vergangenheit immer wieder über das Vatersein und seine Familienplanung gesprochen, wobei er diesen Themen meist auf humorvolle und gleichzeitig nachdenkliche Weise begegnet. Was sich aus seinen jüngsten Überlegungen ergibt, bleibt abzuwarten.

IMAGO / Gartner Pietro Lombardi, Sänger

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Rypa und Pietro Lombardi, 2023

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025