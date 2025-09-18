So gehen "Downton Abbey"-Stars mit historischen Figuren um

Die Serie Downton Abbey knüpft ihre Handlung seit der ersten Staffel an historische Ereignisse an und lässt auch historische Figuren auftreten, so auch in den Filmen. Im letzten Teil "Downton Abbey: Das Große Finale" spielt Darsteller Arty Froushan (32) Noël Coward, einen berühmten britischen Theaterregisseur und Drehbuchautor, der in Großbritannien eine Ikone des Theaters ist. Im Promiflash-Interview verrät Arty, wie er sich auf diese besondere Rolle vorbereitet hat. "Sich darauf vorzubereiten, Noël Coward zu spielen, ist beängstigend, aber auch ein Geschenk, sich mit einer echten Person auseinanderzusetzen. Ich habe viele wunderbare Bücher gelesen – 'Masquerade' von Oliver Soden ist mein Favorit unter den vielen Biografien, die ich gelesen habe", meint der Schauspieler. Er habe außerdem viele Nächte damit verbracht, durch Wikipedia zu scrollen.

Noël hatte ebenfalls einen großen Einfluss auf den Film der 30er-Jahre. Also schaute Arty sich einige Streifen aus der Zeit an, um ein Gefühl für diese Episode zu bekommen. "Es war eine reichhaltige Episode, in der es viel zu entdecken gibt. Es war magisch, sich auf diese Entdeckungsreise zu begeben", reflektiert der Brite weiter. Noël spielt eine zentrale Rolle im letzten "Downton Abbey"-Film und Arty ist die Darstellung offenbar sehr gelungen – so sieht es zumindest sein Co-Star Robert James-Collier (48). Er betont gegenüber Promiflash: "Noël Coward ist eine so ikonische britische Legende des Theaters, Fernsehens und Films und er war ein brillanter Dramatiker. Der Druck muss groß gewesen sein, aber ich muss sagen, er [Arty] hat es wirklich gemeistert."

Noël war eines der prägendsten Gesichter der Bühnenkunst im 20. Jahrhundert. Er war bekannt für seine scharfzüngige Art, die sich auch in seinen Stücken widerspiegelt. Besonders gefeiert wurde er für seine oft geistreichen Gesellschaftssatiren. Für sein Werk wurde Noël 1970 zum Ritter geschlagen und 1943 für den Kriegsfilm "Für was wir dienen" mit einem Ehrenoscar ausgezeichnet. In "Downton Abbey: Das Große Finale" lernt die Familie von Lord und Lady Grantham den Regisseur in jungen Jahren kennen. Zusammen mit dem Schauspieler Guy Dexter (Dominic West, 55) und dem ehemaligen Angestellten Thomas Barrow, dargestellt von Robert, inszeniert er ein Musical in London – und bezirzt die Adelsfamilie auch im weiteren Verlauf mit seinem Charme.

Getty Images Arty Froushan bei der "Downton Abbey: Das Große Finale"-Weltpremiere

Getty Images Dramatiker Noël Coward im Jahr 1936

IMAGO / Cinema Publishers Collection Szene aus "Downton Abbey: Das Große Finale"