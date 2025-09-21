Doch kein Ende? "Downton Abbey"-Schöpfer hat Spin-off-Ideen

Julian Fellowes, der Schöpfer des gefeierten Serienhits "Downton Abbey", sorgt für neue Spekulationen unter Fans. Zwar wird der aktuelle Kinofilm "Downton Abbey: Das große Finale" als Abschluss der Historien-Saga beworben, doch der Autor hält sich alle Möglichkeiten offen. Im Interview mit TVLine erklärte er: "Ich sage nicht, dass wir Downton nie wieder besuchen werden. Ich weiß nicht, ob wir es tun werden, aber ich weiß auch nicht, ob wir es nicht tun werden." Zugleich betonte er jedoch, dass eine Rückkehr nicht mit der bisherigen Besetzung und deren Figuren erfolgen würde. Damit öffnet Fellowes die Tür für mögliche Prequels, Spin-offs oder sogar ein völlig neues Kapitel im "Downton Abbey"-Universum.

Besonders spannend: Auch die Schauspieler der Serie haben bereits eigene Ideen für mögliche Projekte ins Spiel gebracht. Allen Leech, der in der Serie Tom Branson verkörperte, schlug etwa ein Prequel vor, das die Jugendjahre der unvergleichlichen Violet Crawley – gespielt von Maggie Smith (†89) – beleuchten könnte. Robert James-Collier und Dominic West (55), die in ihren Rollen als Thomas Barrow und Guy Dexter brillierten, signalisierten in Interviews zudem Interesse an Spin-offs, die ihre Figuren weiterentwickeln. Unter Fans wiederum kursieren Gerüchte über ein crossoverhaftes Projekt mit Fellowes' anderer Serie "The Gilded Age". Eine Verbindung durch die Figur der jungen Cora Crawley, die ursprünglich aus Amerika stammt, würde sich schließlich geradezu anbieten.

Seit der Premiere der Serie im Jahr 2010 hat Julian Fellowes sein Gespür dafür bewiesen, Geschichten von Adel und Dienerschaft kunstvoll miteinander zu verweben und damit Zuschauer weltweit zu fesseln. Abseits von "Downton Abbey" blieb er stets umtriebig und schrieb sowohl Drehbücher als auch Romane. Die Aussicht auf weitere Geschichten aus dem Downton-Kosmos dürfte daher all jene begeistern, die das Schicksal der Crawley-Familie und ihrer Angestellten über die Jahre hinweg fasziniert verfolgt haben. Ob Prequel, Spin-off oder etwas völlig Neues – die Fans von Fellowes dürfen also weiterhin hoffen.

Anzeige Anzeige

ActionPress Laura Carmichael, Imelda Staunton und Maggie Smith in "Downton Abbey"

Anzeige Anzeige

Getty Images Julian Fellowes bei einem Event in London im Februar 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress Der Cast von "Downton Abbey"