Christine Neubauer erstmals wieder mit ihrem Sohn auf Event

Christine Neubauer (63) und ihr Sohn Lambert haben nach langer Zeit der Funkstille ihren ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt hingelegt – und das mit Stil! Beim "HeidiFest", einer Oktoberfest-Party, die Heidi Klum (52) am 18. September 2025 im Münchener Hofbräuhaus veranstaltete, sorgte das Mutter-Sohn-Gespann für Aufmerksamkeit. Beide strahlten vor den Kameras in harmonisch abgestimmten Outfits: Christine trug ein schwarzes Samt-Dirndl mit Spitzendetails, während Lambert mit einer tiefroten Samtjacke auffiel. Die Wiedervereinigung war unverkennbar – so wie die Freude, die den beiden deutlich anzusehen war.

Die Versöhnung zwischen der Schauspielerin und ihrem Sohn fand vor wenigen Wochen in Dubai statt, wie Christine berichtete. Die 63-Jährige reiste gemeinsam mit ihrer Mutter Lydia in die Wüstenstadt, die Lambert seit zwei Jahren seine Heimat nennt. Dort verbrachten sie Zeit mit Sightseeing und Fotoshootings, aber vor allem wurde eine emotionale Brücke zwischen Mutter und Sohn geschlagen. "Ich bin superglücklich", ließ Christine im Interview mit Bunte durchblicken, als sie auf die Reise zurückblickte.

Bevor der Kontakt zu Lambert abbrach, hatten Mutter und Sohn eine enge Beziehung. Die ehemalige Let's Dance-Kandidatin hat in früheren Interviews betont, wie wichtig ihr die Familie sei und dass es sie sehr schmerzte, als die Distanz zwischen ihr und ihrem einzigen Kind wuchs. Nach der kürzlichen Versöhnung scheinen die Wogen aber nun geglättet. "Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig", betonte auch Lambert gegenüber Bunte. Das öffentliche Debüt beim "HeidiFest" zeigt, dass sie den neuen gemeinsamen Abschnitt in ihrem Leben voller Optimismus angehen.

Getty Images Christine Neubauer und ihr Sohn Lambert beim "HeidiFest" in München, September 2025

Getty Images Christine Neubauer, September 2025

Getty Images Christine Neubauer, Sohn Lambert und Ex-Partner Lambert Dinzinger im Jahr 2009