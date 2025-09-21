Christine Neubauer freut sich heimlich über erstes Enkelkind

Christine Neubauer (63) erlebt einen ganz besonderen Moment in ihrem Leben: Die Schauspielerin ist erstmals Großmutter geworden. Ihr Sohn Lambert Dinzinger jr und dessen Partnerin haben kürzlich eine kleine Tochter bekommen, die das ganze Familienglück perfekt zu machen scheint. Während sich Christine selbst bisher nicht öffentlich geäußert hat, zeigte sich ihr Ex-Mann Lambert Dinzinger dafür umso begeisterter. "Das größte Geschenk überhaupt! Die Kleine ist bezaubernd", schwärmte der stolze Opa gegenüber der Bild.

Dass die Ankunft des neuen Familienmitglieds auch eine Wiederannäherung zwischen Christine und ihrem Sohn erleichtert hat, scheint nahezuliegen. Nach einer Phase der Funkstille haben Mutter und Sohn endlich wieder zueinandergefunden. Lambert Dinzinger erklärte, er habe seinen Sohn dazu ermutigt, den Kontakt zu suchen, da er spürte, wie sehr dieser seinem Sohn fehlte. Seitdem sei alles ins Lot gekommen, und Lambert wirke glücklich wie nie zuvor. Gemeinsam mit seiner Partnerin stelle er "ein wunderbares Paar" dar, betonte der frischgebackene Opa erfreut.

Schon vor Kurzem hatte sich abgezeichnet, dass Christine und Lambert ihren Konflikt hinter sich gelassen haben. Bei einem Oktoberfest-Event in München zeigten sie sich erstmals wieder als harmonisches Mutter-Sohn-Gespann in der Öffentlichkeit. Ihre Freude war dabei nicht zu übersehen. Die Ankunft der kleinen Enkeltochter dürfte diese positive Entwicklung in der Familie noch weiter beflügelt haben. Es scheint, als ob ein neues Kapitel voller Glück und Zusammenhalt für die Familie Neubauer begonnen hat.

Getty Images Christine Neubauer und ihr Sohn Lambert beim "HeidiFest" in München, September 2025

Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

Getty Images Christine Neubauer, September 2025