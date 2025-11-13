Nach Funkstille: Christine Neubauer liebt das Omasein

Christine Neubauer (63) erlebte am Dienstagabend bei der Veranstaltung "A Tribute To Bambi" einen ganz besonderen Glanzmoment. In einem grünen Kleid und mit einem strahlenden Lächeln sprach sie nicht nur über das Charity-Event, sondern vor allem über ihre neue Rolle als Großmutter. "Ich bin die glücklichste und stolzeste Oma der Welt", verriet die Schauspielerin im Interview mit Bild. Ihr Sohn Lambert Dinzinger jr., zu dem sie lange Zeit keinen Kontakt hatte, machte sie kürzlich zur Großmutter der kleinen Hala Rose, die Mitte Juni geboren wurde. Auch für ihre Schwiegertochter fand Christine lobende Worte: "Ich habe wirklich die schönste Enkeltochter der Welt. Und eine tolle Schwiegertochter."

Die Beziehung zwischen Christine und ihrem Sohn Lambert war jahrelang schwer belastet, vor allem nach der Scheidung von Lamberts Vater, dem Sportmoderator Lambert Dinzinger, im Jahr 2014. Jahrelang herrschte Funkstille zwischen Mutter und Sohn. Doch offenbar hat die Geburt von Hala Rose die Basis für eine Versöhnung geschaffen. Auch der Vater von Lambert jr. äußerte sich kürzlich gegenüber Bild zur neuen Familiensituation: "Ich freue mich sehr für meinen Sohn, dass er wieder einen so schönen Kontakt hat mit seiner Mutter." Er habe ihn aktiv unterstützt, diesen Schritt zu gehen und den Kontakt zu suchen.

Neben der persönlichen Freude des TV-Stars stand bei "A Tribute To Bambi" der wohltätige Zweck im Vordergrund: Seit dem Start des Events im Jahr 2001 wurden fast 13 Millionen Euro für Kinder in Not gesammelt. Christine fasste die Botschaft des Abends treffend zusammen: "Kinder, Kinder, Kinder!" – eine Aussage, die angesichts ihrer neuen Oma-Rolle nicht passender hätte sein können. Auf die Frage, was sie sich für Weihnachten und das neue Jahr wünsche, blieb sie bescheiden: "Ich bin schon so beschenkt worden, dass ich mir nur wünsche, dass es so weitergeht", so die Schauspielerin.

Anzeige Anzeige

Imago Christine Neubauer bei "A Tribute to Bambi", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Neubauer und ihr Sohn Lambert beim "HeidiFest" in München, September 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Christine Neubauer, Sohn Lambert und Ex-Partner Lambert Dinzinger im Jahr 2009