Christine Neubauer nähert sich ihrem entfremdeten Sohn an

Christine Neubauer (63) hat nach 14 Jahren Funkstille eine emotionale Versöhnung mit ihrem Sohn Lambert Dinzinger jr. erleben dürfen. Zusammen mit ihrer Mutter Lydia reiste die Schauspielerin in die Vereinigten Arabischen Emirate, um den 31-Jährigen in Dubai zu besuchen, wo er seit zwei Jahren lebt. "Ich bin superglücklich, denn ich habe zusammen mit meiner Mama meinen Sohn Lambert besucht", verriet Christine exklusiv dem Magazin BUNTE. Die Reise war mehr als nur eine normale Sommerreise – sie war eine Chance, alte Wunden zu heilen.

Seit der Trennung von Lamberts Vater vor 14 Jahren war das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn eher frostig. Doch die Verbindung wurde nun wiederhergestellt. Lambert selbst bestätigt die Versöhnung am Telefon und klingt erleichtert: "Die Vergangenheit liegt hinter uns, da sind wir uns einig." Dabei schwärmt er von seinem Leben in Dubai, das nicht nur beruflichen Erfolg, sondern auch Liebe für ihn bereithält: "Hier habe ich nicht nur beruflich meinen Platz gefunden – hier habe ich die wahre Liebe meines Lebens getroffen." Ein Neuanfang scheint für alle Beteiligten möglich geworden zu sein.

Lambert ist das einzige Kind von Christine und stammt aus ihrer geschiedenen Ehe mit dem Sportjournalisten Lambert Dinzinger. Die Schauspielerin, die bekannt dafür ist, gerne ihre Familie in den Mittelpunkt zu stellen, hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie wichtig ihr ein harmonisches Familienleben ist. Dass sie die Reise nach Dubai mit ihrer 85 Jahre alten Mutter Lydia antrat, zeigt auch, wie eng das Band zwischen den drei Generationen trotz der schwierigen Vergangenheit geblieben ist. Ein emotionaler Moment mit der Aussicht auf eine hoffnungsvolle Zukunft für die Familie Neubauer.

Getty Images Christine Neubauer, Schauspielerin

Getty Images Christine Neubauer, Lambert Dinzinger jr., und Lambert Dinzinger 2009

Christine Neubauer mit ihrem Ex Lambert im Jahr 2010