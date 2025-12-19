Familienzuwachs: Bill Kaulitz hat zweiten Hund adoptiert

Überraschung bei Bill Kaulitz (36): Der Tokio Hotel-Sänger hat einen zweiten Hund bei sich aufgenommen und diese frohe Botschaft direkt mit seinen Followern geteilt. In seinen Instagram-Storys zeigte Bill den flauschigen Neuzugang und verriet auch den Namen: Alvin Brown Dot. Dazu schrieb der Musiker merklich aufgekratzt: "Ich bin schon so verliebt in ihn." Zu sehen sind erste Fotos und kurze Clips, in denen der Vierbeiner neugierig in die Kamera blickt. Wo und wann genau der einstige Teenieschwarm den kleinen Racker adoptiert hat, ließ er offen. Fest steht: Bei Bill, der zuletzt wegen Spekulationen über eine mögliche Romanze mit Jannik Kontalis (29) für Schlagzeilen sorgte, wird es jetzt noch tierischer, denn daheim wartet bereits Hündin Alvia Pearlpop.

Alvia ist schon länger Teil von Bills Leben. Erst kürzlich wurde ihr zweiter Geburtstag mit Hundetorte, Kerzen und bunten Partyhütchen gefeiert. Ihre Haltung hatte im Netz allerdings für Diskussionen gesorgt, da es sich bei Alvia um eine Blue-Merle-Französische Bulldogge handelt, eine Zuchtlinie, die von vielen als Qualzucht eingestuft wird. Damals prasselten Kommentare auf Bill ein, die vor Atemproblemen bei Bulldoggen und Risiken durch den Merle-Faktor warnten. Der Sänger, der Mitte November eine Pause vom Alkohol ankündigte, hielt dagegen und erklärte im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", er habe Alvia aus dem Tierschutz adoptiert und sei dafür umfangreich geprüft worden. Einige Fans stärkten ihm daraufhin den Rücken und betonten, ein Hund aus dem Tierheim verdiene unabhängig von seiner Rasse eine Chance auf ein gutes Zuhause. Ob Alvin eine ähnliche Geschichte hat, hat Bill bislang nicht verraten.

Bill präsentiert sich online als absoluter Hunde-Fan. In der Familie spielt das Thema seit Längerem eine Rolle: Nachdem in den letzten Jahren mehrere Hunde im Kaulitz-Klum-Kreis kurz nacheinander verstorben waren, legten sich Bills Bruder Tom Kaulitz (36) und dessen Frau Heidi Klum (52) Welpen namens Uschi und Jäger zu. Auch Bill musste einen schweren tierischen Verlust verkraften: Der Magdeburger trauerte, als seine eigene Bulldogge Stitch an Fettleibigkeit verstarb. Seine Tiere zeigt der Sänger häufig in Alltagsmomenten – beim Kuscheln auf dem Sofa, beim Spaziergang oder bei kleinen Geburtstagsritualen. Er gewährt damit Einblicke in sein Zuhause jenseits von Bühne, Studio und TV-Projekten und zeigt die erdende Wirkung, die die Nähe zu seinen Vierbeinern auf ihn hat – obwohl er doch stets im Strudel seiner ungewöhnlichen Dating-Ansätze feststeckt.

Screenshot Sänger Bill Kaulitz freut sich über zweiten Hund, Screenshot Dezember 2025.

IMAGO / APress Bill Kaulitz, 2023

Getty Images Bill Kaulitz, Heidi Klum und Tom Kaulitz im November 2019