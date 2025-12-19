Britney Spears sorgt mit Tanz im Bikini erneut für Aufregung

Britney Spears (44) hat am Mittwoch ein neues Tanzvideo mit ihren Followern geteilt – und sorgt damit erneut für Gesprächsstoff. Die Sängerin zeigt sich darin in einem orange-weißen Bikini, wirbelt über den Boden, dreht scharfe Pirouetten und lässt ihr blondes Haar hektisch im Takt zur klassischen Musik fliegen. Die Aufnahmen, die inmitten der Debatte um ihre psychische Gesundheit und ihr Wohlbefinden auf Instagram auftauchen, entstanden kurz nach ihrem Aufenthalt in Cabo in Mexiko. Dort verbrachte Britney ihren Geburtstag. Die rasante Choreografie in Kombination mit ihren weit aufgerissenen Augen macht die Fans neugierig – und einige auch besorgt. Nur wenige Stunden später schob sie ein ähnliches Video nach, in dem sie in einem freizügigen Glitzerkleidchen mit taxierendem Blick zu sehen ist.

Während ihres Aufenthalts im Luxusresort Las Ventanas al Paraíso kam es laut Daily Mail zu einer Garderobenpanne. Demnach sei bei einem Spaziergang in einem grünen Kleid kurzzeitig mehr zu sehen gewesen als geplant. "Ihre Brüste waren die ganze Zeit zu sehen und sie schien etwas beeinträchtigt zu sein", erinnerte sich eine Augenzeugin im Gespräch mit der Zeitung. Nichtsdestotrotz beschrieb sie die Musikerin als freundlich, sie habe Espresso-Martinis getrunken und sich nett mit den Gästen unterhalten. An ihrer Seite: ein tätowierter Mann, dessen Hand verbunden gewesen sein soll. Britneys Social-Media-Clips, die sie immer wieder tanzend und frei improvisierend zeigen, sind zwar Teil ihres Online-Alltags, geben aber auch Grund zur Sorge. Die Debatten über ihr Wohlbefinden reißen nicht ab, seit die Künstlerin nach Jahren der Vormundschaft 2021 wieder selbst über ihr Leben entscheidet.

Besonders eindringlich meldete sich zuletzt ihr Ex-Mann Kevin Federline (47) zu Wort, der mit Britney die Söhne Sean Preston (20) und Jayden James (19) hat. Gegenüber Entertainment Tonight sagte er: "Ich mache mir wirklich Sorgen. Ich bin absolut, als Vater, verängstigt, dass ich eines Tages aufwache und meine Söhne mit dem Unvorstellbaren konfrontiert sind." Der Tänzer und Rapper erklärte: "Ich wünsche mir irgendwie, auf irgendeine Weise, dass ihre Mutter Hilfe bekommt." Details wolle er allerdings nicht ausbreiten, "zum Wohle seiner Familie". Früher pflegte Britney, die von 2022 bis 2024 mit Sam Asghari (31) verheiratet war, enge Bindungen zu ihrem Umfeld. Heute teilt die einstige Pop-Prinzessin vieles – überwiegend aufreizende sowie verstörende Videos – einfach nur direkt mit ihren Fans.

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005 in Hollywood

Instagram / https://www.instagram.com/britneyspears/ Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James im März 2021