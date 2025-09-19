Fußballer Jérôme Boateng verkündet das Ende seiner Karriere

Jérôme Boateng (37) hat am Freitagabend auf Instagram das Ende seiner Karriere als Fußballprofi bekanntgegeben. Der umstrittene Weltmeister von 2014, der fast 19 Jahre auf höchstem Niveau spielte, erklärte in einem emotionalen Video, dass es für ihn nun an der Zeit sei, weiterzuziehen. "Fußball hat mir sehr viel gegeben. Jetzt ist es Zeit, um weiterzugehen. Nicht weil ich muss, sondern weil ich bereit bin", so der Sportler. Der ehemalige Abwehrspieler zeigte sich dankbar gegenüber seinen Teams, den Fans und vor allem seiner Familie, die stets an seiner Seite stand.

Boatengs Laufbahn war geprägt von Erfolgen. Mit dem FC Bayern München holte er insgesamt zweimal die Champions League, zweimal das Triple und wurde 2016 zum Fußballer des Jahres gekürt. Zuletzt stand er beim Linzer ASK unter Vertrag, bevor er im August seine Zeit dort beendete. Auf Instagram wurde Boateng für seine Karriere von Fans und Weggefährten wie seinem ehemaligen Kollegen Kingsley Coman (29) gefeiert. "Danke für alles, was du getan hast, Legende", kommentierte der französische Fußballspieler den Post.

In den letzten Jahren wurde Jérômes Karriere von seinem Privatleben überschattet. So wurde dem 37-Jährigen vorgeworfen, gegenüber seiner Ex-Freundin Kasia Lenhardt (†25) gewalttätig geworden zu sein. Das Model und Mutter eines Sohnes starb am 09. Februar in Berlin. Im März wurde das Verfahren aufgrund mangelnder Beweislage allerdings eingestellt. Zudem wirft ihm die Mutter seiner Zwillingsmädchen Körperverletzung vor. Der Prozess zieht sich seit Jahren.

Anzeige Anzeige

Imago Jérôme Boateng, Juli 2025

Anzeige Anzeige

Imago Jérôme Boateng, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Kasia Lenhardt, 2018