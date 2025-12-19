Aus dem Grund pausiert "Alles was zählt" aktuell im Stream

Fans von Alles was zählt müssen derzeit stark sein: Bei RTL+ gibt es von Mittwoch bis Freitag, also vom 17. bis 19. Dezember, keine frischen Folgen, was viele Abonnenten überrascht zurücklässt. Der Stopp betrifft ausschließlich den Stream bei RTL+, während sich die Änderung am linearen Programm von RTL orientiert. Verantwortlich ist laut der Südwest Presse der Feiertagsfahrplan in der kommenden Woche, der das reguläre Soap-Karussell zum Stillstand bringt. Weiter geht es erst nach dem verlängerten Wochenende: Am Montag, dem 22. Dezember, steht die nächste neue AWZ-Folge auf RTL+ bereit.

Hintergrund: RTL stellt an bundesweiten Feiertagen traditionell sein Programm um. Das hat direkte Auswirkungen auf tägliche Reihen wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, Unter uns und eben "Alles was zählt". Fällt die Ausstrahlung im TV aus, gibt es auch im Stream keine vorgezogene Episode zu sehen. Mit dem Neustart am Montag kehrt der gewohnte Rhythmus zurück – die Preview-Folge auf RTL+ erscheint dann wieder vor der TV-Ausstrahlung.

"Alles was zählt" gehört seit Jahren zu den festen Ritualen vieler Zuschauer. Unter anderem auch, weil die Serie regelmäßig prominente Gäste zu Besuch hat: Zuletzt war es Tennisstar Sabine Lisicki (36), die sich selbst spielte und ihr Talent vor der Kamera zum Besten gab. "Ich habe natürlich versucht, die Texte gut zu lernen und mich so gut es geht, auch mit einem Coaching, darauf vorzubereiten", erklärt die Wimbledon-Finalistin gegenüber RTL, wie sie sich vorbereitet hat. Ihre Szenen sind brandaktuell, in den Folgen vom 15. bis 17. Dezember im TV zu sehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Silvan-Pierre Leirich, Berrit Arnold, Marc Dumitru, Tatjana Clasing, Stefan Bockelmann, "Alles was zählt"-Stars

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Milan Hafner (Vitali Huk), Valea (Antonia Kolano, hinten), Matteo (Riccardo Angelini), Lucie (Julia Wiedemann) bei "Alles was zählt"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tennisstar Sabine Lisicki 2022 in Berlin

Anzeige