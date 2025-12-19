"Marty Supreme" ist für Timothée Chalamet seine beste Rolle

Timothée Chalamet (29) spricht über sich selbst nur in den höchsten Tönen: Seine Rolle im kommenden Film "Marty Supreme" bezeichnet er als die beste Leistung seiner Karriere. In einem mittlerweile gelöschten Interview auf dem YouTube-Kanal von Margaret Gardiner gibt er zu: "Das ist wahrscheinlich meine beste Performance." Besonders auf die Hingabe und Disziplin, die er in seine Arbeit gesteckt habe, sei er stolz. Timothée betont: "Es ist wichtig, das laut zu sagen, weil die Disziplin und die Arbeitsmoral, die ich in diese Dinge einbringe, sollen die Leute nicht für selbstverständlich halten. Das ist wirklich Sche*ße auf dem höchsten Niveau."

Mit seinem schamlosen Eigenlob heimste sich der 29-Jährige einige hämische Kommentare im Netz ein – viele spekulieren, ob dies der Grund sein könnte, warum das Interview mittlerweile gelöscht wurde. Es ist kein Geheimnis, dass Timothée viel Ehrgeiz in sich trägt. Bereits im vergangenen Jahr machte er mit seiner Offenheit Schlagzeilen, als er sich in der Vogue über seine Enttäuschung äußerte, keinen Oscar für seine Rolle in "A Complete Unknown" als Bob Dylan (84) gewonnen zu haben. Zuletzt wurde er bei den Screen Actors Guild Awards für seine schauspielerische Leistung ausgezeichnet und betonte dabei seinen Wunsch, zu den Größten seines Fachs zu gehören.

"Marty Supreme", in dem Timothée als jüdisch-amerikanischer Tischtennispionier Marty Mauser zu sehen ist, startet am 25. Dezember in den Kinos. Der Film, bei dem Josh Safdie Regie führte und Ronald Bronstein das Drehbuch mitschrieb, hat eine hochkarätige Besetzung: Neben dem "Call Me by Your Name"-Star spielen unter anderem Gwyneth Paltrow (53), Odessa A'zion (25), Fran Drescher (68) und Tyler, the Creator (34) mit. Timothée ist zudem nicht nur Darsteller, sondern auch Produzent des Films.

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet beim "Marty Supreme" Bafta Screening in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gwyneth Paltrow und Timothée Chalamet bei der Premiere von "Marty Supreme" in Beverly Hills