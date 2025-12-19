Prinz William nimmt Prinz George mit zur Obdachlosenhilfe

Ein royaler Abstecher mit großer Wirkung: Prinz William (43) hat kurz vor Weihnachten sein Versprechen eingelöst und Prinz George (12) zu einer Einrichtung für Wohnungslose mitgenommen. Gemeinsam besuchten der Thronfolger und sein ältester Sohn in London das Weihnachtsessen der Organisation The Passage, wo sie mit Gästen ins Gespräch kamen und Festtagsstimmung verbreiteten. Der Termin fand dieser Tage in der Hauptstadt statt, mitten im Adventstrubel und Seite an Seite mit Helfern der Charity, wie das Magazin Hello! berichtet. Damit zeigt William, wovon er seit Jahren spricht: Seine Kinder sollen früh lernen, hinzusehen und zu helfen – und George machte jetzt den Anfang.

Die Verbindung ist für William persönlich: Seit 2019 ist er Schirmherr von The Passage, jener Londoner Obdachlosenhilfe, die er als Kind durch seine Mutter Diana kennengelernt hatte. Eine Helferin namens Laura schilderte auf X ihre Eindrücke vom Festmahl: "Heute hatte ich das absolute Vergnügen, beim Weihnachtsessen für unsere Klientinnen und Klienten zu helfen. Wir hatten das große Glück, dass Prinz William und Prinz George uns besuchten." William hatte bereits 2023 in einem Interview mit der Sunday Times über Gespräche auf dem Schulweg erzählt und angekündigt, George, Charlotte und Louis zu gegebener Zeit in solche Einrichtungen mitzunehmen. Parallel feierte er gerade ein Jubiläum bei Centrepoint: Seit 20 Jahren ist er dort Schirmherr, besuchte neue Büros in London und setzte als Gruß an das Team noch die letzten Pinselstriche an einem Wandbild.

Diana legte den Grundstein für dieses Engagement. Sie übernahm 1992 die Schirmherrschaft bei Centrepoint, William folgte ihr 2005 – damals packte er sogar als freiwilliger Helfer mit an. In der Familie ist das Thema längst Teil des Alltags: Der Prinz von Wales spricht mit seinen Kindern über Menschen, die vor Supermärkten sitzen, und darüber, warum manche mehr Unterstützung brauchen als andere. George wächst damit in eine Rolle hinein, in der Nähe, Respekt und kleine Gesten zählen. Für den künftigen König und den kleinen Royal ist ein Besuch wie bei The Passage keine Pflichtnummer, sondern ein Kapitel ihrer gemeinsamen Familiengeschichte – geprägt von Gesprächen, offenen Augen und einem geteilten Tisch zur Weihnachtszeit.

Getty Images Prinz George und Prinz William, Mai 2025

Getty Images Prinz William und Prinz George

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern George, Louis und Charlotte