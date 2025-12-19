Zwei Neuzugänge bei "Make Love, Fake Love" für Elena Miras

Bei Make Love, Fake Love bekommt Elena Miras (33) überraschend Verstärkung im Kandidatenfeld: In der dritten Folge stehen plötzlich zwei Neuzugänge vor ihr – der 31-jährige Alex G. und der 27-jährige Fabian. Das Treffen findet direkt am Morgen statt, und die Stimmung knistert sofort. Alex wirkt hin und weg und sagt in der Show: "Elena ist natürlich eine sehr schöne Frau und da hat das Frühstück natürlich doppelt geschmeckt – so kann man das bezeichnen." Auch Fabian gerät ins Schwärmen und gesteht seine Aufregung: "Boah, mega Ausstrahlung. Ich war dann doch ziemlich nervös gewesen, als ich sie gesehen habe." Elena nimmt die beiden direkt ins Kreuzverhör, will wissen, wer Single ist, und fragt offen nach: Gibt es eine Freundin, und wie stehen sie zu Kindern?

Die Antwort kommt prompt: Beide verneinen eine aktuelle Beziehung. Alex erklärt, seit anderthalb Jahren solo zu sein, Fabian spricht von zwei Jahren. Elena reagiert mit einem Lachen und bemerkt spitz, "anderthalb Jahre" höre sie erstaunlich oft. Im Einzelinterview legt sie noch nach und witzelt über ein Muster bei den Aussagen: "Und schon wieder wurde ChatGPT angewendet, es hieß wieder: anderthalb Jahre. Ich finde das so speziell, dass sich alle gleichzeitig getrennt haben. Ich glaube, ChatGPT hat da gute Arbeit gemacht." Gleichzeitig bleibt sie sachlich im Check: Als Mutter fragt sie, ob die beiden Kinder mögen – beide sagen Ja. Ihr vorläufiges Bauchgefühl teilt sie ebenfalls vor der Kamera: Aktuell vermute sie, dass Alex vergeben sein könnte, während Fabian für sie eher nach Single klingt. Dennoch hinterlässt Alex Eindruck: "Bei Alex merkt man, er ist sehr reif. Seine Einstellung gefällt mir auf jeden Fall. Ich merke auch, dass er älter ist, was mir extrem gefällt."

Schon in den vergangenen Folgen stand ein Kandidat besonders im Fokus: David konnte Elena mit seiner charmanten Art und kleinen Gesten beeindrucken. Die Schweizerin zeigte sich im Gespräch mit dem Kölner offen begeistert. "Du bist rein. Auch schon alleine, dass du dir Gedanken gemacht hast und mir am Anfang eine Kleinigkeit mitgebracht hast. Das macht so vieles aus", schwärmte sie damals. Vor allem Davids Aufmerksamkeit und die kleine Überraschung zu Beginn hatten bei der Reality-TV-Darstellerin einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auch David wirkte berührt von Elenas Worten und ihrer Wertschätzung. "Es ist schön, dass sie es so wahrnimmt und sich darüber freut. Das bedeutet mir auch sehr viel", erklärte der Kandidat im Einzelgespräch.

Anzeige Anzeige

RTL "Make Love, Fake Love"-Lady Elena Miras, 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Dustin Leonhard Grieß Alex G., "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

RTL Elena Miras mit David bei "Make Love, Fake Love"