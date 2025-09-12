Darf Kinder nicht sehen: Menowin Fröhlich teilt gegen Ex aus

Menowin Fröhlich (38) hat seinem Ärger auf Instagram Luft gemacht und dabei gegen seine Ex-Partnerin Senay Ak (34) sowie deren Fans ausgeteilt. Der Grund für seinen Unmut: kritische Kommentare, die er auf der Plattform lesen musste. Sie stammen seiner Meinung nach von Senays Unterstützern. In einer inzwischen gelöschten Story erklärte der Musiker, er wolle eigentlich Frieden und einen guten Umgang zu seinen Kindern, doch ihm werde der Kontakt zu diesen erschwert. Auch die Kommunikation über Telefon sei angeblich untersagt. Sichtlich aufgebracht appellierte der frühere DSDS-Teilnehmer: "Deswegen, Leute, lasst meine Familie in Ruhe."

In seinem Statement machte Menowin außerdem deutlich, dass er sich persönlich zurückhalte, obwohl er viel zu sagen hätte. Er deutete an, dass er Informationen habe, die Senay öffentlich in ein schlechtes Licht rücken könnten: "Eins ist sicher: Wenn ich auspacken würde und wenn ich hier genau das Gleiche mache, wie Senay es versucht, glaubt mir, es würde keine zwei Minuten dauern und keiner würde ihr mehr folgen." Dies sei aber nicht sein Plan: "Ich mache sowas nicht, weil ich Kinder habe. Ich bin ein erwachsener Mann." Gleichzeitig betonte der Musiker, wie sehr ihn die Situation mitnehme. Vor allem, dass er angeblich keine Kontrolle über den Kontakt zu seinen Kindern hat, scheint ihn schwer zu belasten.

Zuletzt war das Verhältnis zwischen Menowin und Senay ohnehin angespannt. Eine angebliche Auseinandersetzung zwischen der Familienmutter und Menowins neuer Partnerin schlug hohe Wellen: Bei einem Vorfall in einem Parkhaus war es wohl zu einem Angriff gekommen, der sogar zur Einschaltung der Polizei geführt haben soll. Senay behauptete gegenüber RTL: "Ich habe auch Blessuren davongetragen." Unter anderem verwies sie auf Kratzspuren an ihrem Hals und erstattete Anzeige.

Instagram / senayfroehlich Senay und Menowin Fröhlich, November 2018

Instagram / senayfroehlich Menowin Fröhlich mit seiner Frau Şenay, 2019

Instagram / menowin.froehlich_official Menowin Fröhlich und Ronja, Juli 2025