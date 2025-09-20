Nach Brand: Cara Delevingne kauft Jennifer Lawrences Villa

Cara Delevingne (33) hat sich ein neues Zuhause in Beverly Hills gesichert und dafür tief in die Tasche gegriffen: 9.316.507 Euro soll das britische Model laut Daily Mail für die ehemalige Villa ihrer Freundin Jennifer Lawrence (35) bezahlt haben. Die luxuriöse Immobilie, die zuvor auch Jessica Simpson (45) gehörte, beeindruckt mit fünf Schlafzimmern, fünf Bädern, einer großen, modernen Küche sowie einem Pool im Garten, der von Bäumen und Bambus für Privatsphäre umgeben ist. In der Nachbarschaft wird Cara keine unbekannten Gesichter antreffen, denn Stars wie Adele (37), Nicole Kidman (58) und Cameron Diaz (53) wohnen ebenfalls dort.

Der Kauf erfolgt nur ein Jahr, nachdem Caras vorheriges Anwesen durch ein verheerendes Feuer zerstört wurde. Der Brand im März 2024 hinterließ das Dach des Hauses in Trümmern und fügte dem Gebäude erhebliche Schäden hinzu. Glücklicherweise war Cara zum Zeitpunkt des Vorfalls in ihrer Heimat London und arbeitete an einer Theaterproduktion, sodass weder sie noch ihre Haustiere verletzt wurden. Experten der Feuerwehr konnten die genaue Ursache des Feuers letztlich nicht feststellen, vermuteten jedoch elektrische Probleme oder eine Leitungsschädigung durch stürmisches Wetter als möglichen Auslöser.

Cara, die nicht nur als Model, sondern auch als Schauspielerin und Unternehmerin weltweit bekannt ist, hat seit dem Feuer ihren Fokus nach vorne gerichtet. Ihre Eltern äußerten sich damals besorgt über den Verlust ihrer Tochter, nicht nur wegen der materiellen Schäden, sondern auch ihrer investierten Mühen in das Zuhause. In sozialen Medien zeigte Cara sich jedoch trotz allem dankbar und richtete warme Worte an die Ersthelfer: "Danke von ganzem Herzen an alle Feuerwehrleute und Helfer." Mit dem Neustart in Beverly Hills nimmt Cara ihr Leben offenbar wieder selbst in die Hand und blickt positiv nach vorne.

Getty Images Cara Delevingne im November 2024

Getty Images Jennifer Lawrence im Mai 2025

Getty Images Cara Delevingne, Model

