So wehrt sich Cara Delevingne gegen Belästigung von Fremden

Cara Delevingne (33) hat sich zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am 25. November mit einer kraftvollen Botschaft an die Öffentlichkeit gewandt. Als Botschafterin der Marke L'Oréal Paris setzt sich das Model gemeinsam mit der Kampagne "Stand Up" gegen Belästigung und Gewalt ein. Cara erklärte im Gespräch mit dem Magazin People, dass es ihr seit ihrer Kindheit wichtig sei, nicht nur sich selbst, sondern auch andere schützen zu können. "Wenn man nicht vorbereitet ist, wird man auch weniger für andere eintreten können", sagte sie. Sie ermutigt insbesondere Frauen, Selbstverteidigungskurse zu besuchen, da dies Selbstvertrauen und Sicherheit in schwierigen Situationen geben könne.

Cara, die sich selbst durch Kampfkunst auf mögliche Gefahrensituationen vorbereitet hat, betont, wie wichtig es ist, solche Fähigkeiten auch in Gruppen zu erlernen. Mit klarem Kopf und Ruhe zu reagieren, sei essenziell, berichtete sie weiter. Besonders als oft von der Presse belagerte Persönlichkeit war es für sie von großer Bedeutung, vorausschauend zu handeln und achtsam zu bleiben. Das L'Oréal-Programm "Stand Up", das Trainings im Umgang mit Belästigung auf der Straße anbietet, sieht sie als wertvolle Unterstützung. Darüber hinaus bleibt die Schauspielerin körperlich fit und praktiziert Yoga und Atemübungen, um ihren Kopf frei zu bekommen und achtsamer durch das Leben zu gehen.

Privat beeindruckt Cara mit ihrer entschlossenen Art, Herausforderungen anzugehen. Seit einem Jahr ist sie Botschafterin von L'Oréal Paris und Teilnehmerin verschiedener prominenter Veranstaltungen wie der Cannes-Filmfestspiele und einer exklusiven Modenschau der Marke. Delphine Viguier-Hovasse, L’Oréal Paris Global Brand President, lobte ihre vielseitige und inspirierende Persönlichkeit: "Cara verkörpert unsere Mission, Frauen zu stärken, egal welche Hindernisse vor ihnen liegen." Ihre Entschlossenheit, nicht nur Stärke, sondern auch Mitgefühl zu zeigen, macht sie für viele zu einem Vorbild.

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Cara Delevingne bei Vogue World 2024 in Paris

Getty Images Cara Delevingne, Model, Oktober 2025