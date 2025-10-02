Rita Ora und Cara Delevingne strahlen auf Lagerfeld-Party

Rita Ora (34) zog bei der "Karl Lagerfeld From Paris With Love"-Party alle Blicke auf sich. Die Sängerin erschien in einem trägerlosen, weißen Minikleid, das ihre Figur perfekt in Szene setzte, und posierte auf dem roten Teppich des eleganten YoYo Clubs während der Pariser Modewoche. Auch Cara Delevingne (33) beeindruckte bei der Veranstaltung mit ihrem neuen, eleganten Look: Das Model entschied sich für einen schwarzen Satin-Maximantel, den sie offen trug, um einen Blick auf ihren freien Oberkörper sowie ihre weiten, schwarzen Seidenhosen zu gewähren. Beide Stars feierten an der Seite von Paris Hilton (44), die bei dem Event für die Zusammenarbeit mit Karl Lagerfeld (†85) und dessen Marken im Rahmen der neuen Kampagne "From Paris With Love" im Mittelpunkt stand.

Paris begeisterte in einem raffinierten, schwarzen Satinkleid mit dazu passenden Samthandschuhen und schwärmte in einer Pressemitteilung, die der Daily Mail vorliegt, über die Bedeutung des Projekts: "Karl war eine echte Ikone – mutig, einzigartig und seiner Zeit immer voraus." Die Kampagne, in der sie als globales Gesicht auftritt, würdigt Individualität und verspielten Stil, erklärte sie weiter. Neben Rita und Cara zog die Party zahlreiche prominente Gäste aus der Mode- und Showbiz-Welt an. Stars wie Johnny Depp und Zendaya reisen in diesen Tagen für die Pariser Modewoche an, während Victoria Beckham gerade ihre kommende Modenschau vorbereitet.

Für Cara und Paris war das Event auch eine Gelegenheit, ihre enge Freundschaft zu zeigen. Cara, die in letzter Zeit mit ihrer Stiltransformation Schlagzeilen machte, nutzt Ereignisse wie diese, um ihre elegante Seite zum Ausdruck zu bringen. Paris hingegen ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil der Unterhaltungs- und Modewelt und brachte vor Kurzem ihren zweiten Nachwuchs zur Welt. Rita Ora wiederum zeigt nicht nur auf der Bühne, sondern auch auf dem roten Teppich immer wieder, wie mühelos sie Glamour und modernes Styling miteinander verbindet.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Rita Ora und Cara Delevingne

Getty Images Paris Hilton auf der Lagerfeld-Party, Oktober 2025

Getty Images Cara Delevingne, Model, Oktober 2025